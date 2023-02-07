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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin eşi Zelenska’dan “yardıma hazırız” mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla "yardıma hazırız" mesajı gönderdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin eşi Zelenska’dan “yardıma hazırız” mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Zelenska, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üzüntüsünü bildirdi.

Emine Erdoğan'a hitaben paylaştığı mesajda Zelenska, şu ifadeleri kullandı:

“Kendi trajedimize rağmen, bugün düşüncelerimiz ve dualarımız Türkiye ile birliktedir. Binlerce insanın ölümü ve ıstırabı tarif edilemez bir acıdır. Emine Erdoğan, sizin için buradayız ve mümkün olan her şekilde yardıma hazırız. Faciadan etkilenenlere başsağlığı diliyorum. Ukrayna yanınızda.” (AA)

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