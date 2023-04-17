Ukrayna’da mayınlar yüzlerce can aldı

İngiltere istihbarat raporuna göre Ukrayna'da 750'den fazla mayın kaynaklı can kaybı yaşandı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporunda, Ukrayna’da kara mayını kaynaklı sivil can kayıplarının yaşanmaya devam ettiği, işgalin başlangıcından bu yana 750’den fazla mayın kaynaklı can kaybının rapor edildiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Rusya-Ukrayna savaşına dair yayımlanan istihbarat raporunda, bu durumdan en çok etkilenen bölgelerin daha önce Rusya tarafından işgal edilip sonrasında Ukrayna’nın geri aldığı Herson ve Harkiv olduğu belirtildi.

‘TEMİZLENMESİ EN AZ 10 YIL SÜRECEK’

Raporda, “Bahar aylarının gelmesi ve daha fazla insanın tarımsal faaliyetlerle uğraşmaya başlamasıyla birlikte mayın kaynaklı sivil ölümleri riski artacaktır. İşgalin başlangıcından bu yana siviller arasında 750’den fazla mayın kaynaklı can kaybı rapor edilmiştir, her sekiz can kaybından biri çocuktur. Ukrayna’nın mayınlardan temizlenmesi muhtemelen en az 10 yıl sürecektir” denildi. (DHA)

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