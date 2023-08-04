Ülkeyi sarsan cinayet: Yaşlı kadının cesedi evinin bahçesinden çıktı

Brezilya'da meydana gelen cinayet ülkeyi ayağa kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Brezilya, Sao Paulo’da yaşanan korkunç cinayeti ve cinayete götüren süreci tartışıyor…

Olay Sao Paulo’nun kuzeyindeki Nilza Costa’da meydana geldi. Burada yaşayan 62 yaşındaki Nilza Costa’nın bir süredir kadın olduğunu tahmin ettiği 18 yaşındaki Leonardo Silva ile birlikte yaşadığı belirlenirken, Costa’dan bir süredir haber alamayan yakınları harekete geçti.

Polisle iletişime geçen yakınları olayla ilgili soruşturma başlatılmasını sağlarken talihsiz kadının cansız bedenini evinin bahçesinde buldu. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Brezilya polisi, Costa ile birlikte yaşadığı öğrenilen Silva’yı yakaladı. Yetkililer Silva’nın cinayeti planladığını ve Costa’yı uykusunda boğarak paralarını gasp etmeye çalıştığını tahmin etti.

Soruşturma devam ederken Silva’nın kısa bir süre önce Costa’nın banka hesabından çekilmiş paralarla kendisine motosiklet aldığı ve Costa’nın cep telefonu ve kimliğini de çaldığı tespit edildi.

Yaka paça gözaltına alınan ve karakola getirilen 18 yaşındaki Silva’nın kameralara gülümsemesi ülke kamuoyunun gündemine geldi. Barretos Polis Amiri Rafael Faria da, “Silva Costa’nın evinde yaşıyormuş ve kurbana bir kadın olduğunu söylemiş. Niye birlikte yaşadıklarını bilmiyoruz. Şu an Silva’nın trans birey olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

Faria, “Katilin kurbanını boğarak öldürdüğünü düşünüyoruz” dedi. Silva’nın 30 gün gözaltında tutulacağı ve bu sürenin yargı sürecine kadar uzatılabileceği de açıklandı.

KENDİSİNİ YEĞENİ OLARAK TANITMIŞ

Brezilya medyasında yer alan haberlerde, komşularının uyarısı ile polisin eve baskın düzenlediği belirtilirken, bahçe zeminin ise kısa bir süre önce kazılmış olduğu tespit edildi.

Brezilya medyasına konuşan talihsiz kadının komşuları, “Bir hafta önce bir erkek evin yakınlarında dolaşıyordu ve kendisini Costa’nın Minas Gerais’de yaşayan yeğeni olarak tanıttı” dedi.

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