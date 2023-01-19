Ünlü siyasetçi drag queen çıktı: 10 yıl önceki fotoğrafları sızdırıldı

ABD'li siyasetçi George Santos'un geçmişte bir "drag queen" olarak yaşadığı ve kadın gibi giyinerek para kazandığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de gündem Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi George Santos… Bir süredir kariyeri ve geçmişi ile ilgili yalan söylediğine dair iddiaların ortaya atıldığı 34 yaşındaki Santos’un önceki işi ile ilgili şaşkına çeviren bir ifşa yapıldı.

ABD medyasında yer alan haberlerde Santos’un yaklaşık 10 yıl önce Brezilya’da bir drag queen olarak çalıştığı ve bu sayede para kazandığı iddiası ortaya atıldı. Brezilya’da yaşarken “Kitara” takma adıyla sahneye çıkan ve bir kadın gibi giyinen Santos’un 2008’de çekilmiş bir fotoğrafı da ortaya çıktı.

Santos’un fotoğrafını ise ünlü siyasetçinin Brezilya’daki eski arkadaşı ve kendisi gibi drag queen olan Eula Rochard yayınladı. Santos ve Rochard’ın birlikte çalıştıkları da belirtilirken Rochard, “Onunla o 16 ya da 17 yaşındayken tanıştım. Annesi tombala oynarken benim evimde takılırdı” dedi.

Rochard, paylaştığı fotoğraf ile ilgili olarak da, “Bu fotoğraf 2008’de Niteroi’deki Icarai Plajı’nda gerçekleşen etkinlikte çekilmişti. George bir süre sonra ortadan kaybolmuş ve daha sonra Brezilya’ya çok para ile geri dönmüştü. Bu fotoğraf o zaman çekilmişti” ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçiler adına Temsilciler Meclisi’ne giren ilk açık eşcinsel olarak bilinen Santos’a istifa baskısı devam ediyor.

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