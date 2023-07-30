Vladimir Putin’den Türkiye’ye üstü kapalı mesaj

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin, manidar bir açıklama yaparak, üstü kapalı olarak Türkiye'yi işaret etti.

Sozcu.com.tr

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Geçen yıldan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün düzenlediği basın toplantısında üstü kapalı olarak Türkiye’ye sitem etti.

Savaşın başladığı günden beri hem Putin ile hem de Ukrayna lideri Zelenskiy ile iyi ilişkiler kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir hamlesini üstü kapalı olarak eleştiren Putin, dikkat çekici ifadeler kullandı. Rus lider Temmuz ayının başında Türkiye’de bulunan 5 Azov Taburu komutanının Ukrayna’ya geri dönmelerine izin vermesinden dolayı rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Putin, “Türkiye ile Ukrayna’nın Azov taburu savaşçılarının Türkiye’de kalmaları konusunda bir anlaşma vardı. Ve bu konuda başka bir yorumumuz olmayacak” dedi.

Türkiye’nin bu ayın başında yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasından da rahatsızlık duyan ve bunu açıkça ifade eden Moskova ile Ankara arasında böylelikle yeni bir krizin de ayak sesleri duyuldu…

Esir takasının ardından da Moskova yönetimi, bu hamleden rahatsızlık duyduklarını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Bu ayın başında resmi temaslar için Türkiye’ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye’de bulunan 5 Azov Taburu komutanını da alarak ülkesine dönmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra dönüş yolunda komutanlarla çekilen fotoğrafını paylaşan ve Ukraynaca ve İngilizce ifadeler kullanan Zelenskiy, “Türkiye’den eve dönüyoruz ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukraynalı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda akrabalarının yanında olacaklar” demişti.

Mariupol’da uzun süre Ruslara karşı direnen Azov Taburu iki ülke arasında yapılan anlaşmanın ardından teslim olurken, askerlerin savaş bitene kadar Türkiye’de kalması konusunda uzlaşılmıştı.

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