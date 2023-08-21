Yolcu otobüsüne saldırı: 8 üniversite öğrencisi kaçırıldı
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bir yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 üniversite öğrencisi kaçırıldı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Akwa Ibom eyaletinden Sokoto eyaletine gitmek üzere yola çıkan 11 üniversite öğrencisini taşıyan yolcu otobüsü Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin saldırısına uğradı.
3 YARALI ÖĞRENCİ KAÇTI
Saldırıda, otobüste bulunan 8 üniversite öğrencisi kaçırıldı, 3 öğrenci ise yaralı kaçtı.
Nijerya’da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. (AA)