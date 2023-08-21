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Yolcu otobüsüne saldırı: 8 üniversite öğrencisi kaçırıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bir yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 üniversite öğrencisi kaçırıldı.

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Yolcu otobüsüne saldırı: 8 üniversite öğrencisi kaçırıldı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Akwa Ibom eyaletinden Sokoto eyaletine gitmek üzere yola çıkan 11 üniversite öğrencisini taşıyan yolcu otobüsü Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

3 YARALI ÖĞRENCİ KAÇTI

Saldırıda, otobüste bulunan 8 üniversite öğrencisi kaçırıldı, 3 öğrenci ise yaralı kaçtı.

Nijerya’da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. (AA)

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