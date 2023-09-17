Yolcu uçağı düştü: Onlarca insan öldü

Turistleri taşıyan ufak bir yolcu uçağı düştü.

Sozcu.com.tr

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Brezilya’nın kuzeyindeki Barcelos bölgesinde bir yolcu uçağı düştü…

Eyaletin başkenti Manaus’un 400 kilometre uzağıdna meydana gelen kaza sonrasında Vali Wilson Lima bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bugün, Barcelos’ta düşen uçaktaki 12 yolcunun ve 2 mürettebatın öldüğünü üzülerek açıklamak istiyorum” dedi. Bölgede arama-kurtarma ve yardım çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.



PT-SOG ismiyle kayıtlı Embraer Bandeirante model yolcu uçağında yaşamını yitirenlerin Brezilyalı turistler olduğu belirtildi.

Lima, “Bölgede yaşanan şiddetli yağışlar yüzünden uçak düşmüş olabilir” dedi.

Uçağın bir taksi gibi hizmet verdiği belirtilirken, bölgede yılın bu zamanlarında balıkçılık tutkunlarının buluştuğu ve bu dönemlerde turist yoğunluğunun çok yüksek olduğu da aktarıldı.

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