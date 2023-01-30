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Yunan savaş uçağı denize çakıldı

Yunanistan'a ait bir savaş uçağı İyon Denizi'ne düştü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:52 - 30 Ocak 2023 Güncellenme:
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Yunan savaş uçağı denize çakıldı

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının İyon Denizi’ne düştüğü bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, Andravida kentinin güneyinde denize düşen F-4 tipi savaş uçağında sadece pilot ve yardımcı pilot bulunuyordu.

Pilotların düşüşten önce otomatik fırlatma sistemini aktive edeceklerini bildirdikleri aktarılan haberde, uçağın eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.

Pilot ve yardımcı pilot için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. (AA)

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