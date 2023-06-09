Komşuda deprem sonrası korkutan gelişme

Yunanistan'da dün meydana gelen deprem sahil yapısını değiştirdi. Plaj çöktü, denizin içinde obruk oluştu.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Atalanti kentinde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve büyük heyecan yaşanmasına neden olan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından plajda kumsalın çöktüğü, deniz içerisinde büyük bir obruğun oluştuğu ortaya çıktı.

4.8 büyüklüğündeki deprem Attika ve Evia illerinde şiddetli hissedilmişti. Depremin ardından turistik kentin kumsalı ile ünlü Mylos plajında deniz içerisinde büyük bir göçüğün oluştuğu

ve plajın derinleştiği görüldü.

200 METRELİK ALAN ÇÖKTÜ, TEDBİRLER ALINDI

Istiaia-Edipsos Belediye Başkanı Yiannis Kontzias, yaklaşık 150-200 metrekarelik bir alanın çöktüğünü ve korku yarattığını belirterek “Jeolojik Etütler Enstitüsü ile yaptığımız görüşmede, bunun bir çığ gibi bazı titreşimlerden geri çekilen kum konsantrasyonlarının olduğu bir noktada olabilecek bir şey olduğunu bize bildirdiler. Bu, 1995 yılında, bölge sakinlerinin dediğine göre, bazı sismik titreşimlerden sonra tekrar olan bir şey” diye konuştu.

Kontzias, enstitünün bölgede inceleme yapacağın ve bölgede gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Sahildeki alana kimsenin yaklaşmaması için uyarı tabelalarının asıldığı belirtildi.

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