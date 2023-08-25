Yunanistan’daki orman yangınında ölü sayısı yükseldi

Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Dedeağaç'ta (Evros) başlayan ve 5 gün sürdükten sonra bugün kontrol altına alınabilen orman yangınlarında Meriç sınırına yakın bölgede yanarak ölen göçmen sayısı 20’ye çıktı.

Yaşar ANTER

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Türkiye sınırına yakın bölgedeki yangınlarda kül olan Dadia ormanlık alanıyla ve Kavacık (Lefkimi) köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yanmış 3 ceset daha bulundu.

Cesetlerden 2’sinin Meriç Nehri’ni geçen düzensiz göçmenlere 1’inin de bir çobana ait olduğu bildirildi. Cesetler otopsi için Adli Tıp'a götürüldü.

Yunanistan'da 19 Ağustos'tan beri süren yangınlar, tamamen kontrol altına alınamasa da etkisini kaybetti.

Dadia ormanlık alanında 22 Ağustos'ta Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulunmuştu. Yunanistan'da 9 günde 720 bin dönüm alan, 980 hayvan ve 1200 arı kovanı ile bazı ev ve iş yerleri yandı