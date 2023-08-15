AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi?
Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak. Adaylar yüz yüze gerçekleştirilecek olan AÖF yaz okulu sınavına belirlenen sınav merkezlerinde katılacak.
Eksik dersleri tamamlama ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar öğrenciler AÖF yaz okulu sınavına katılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açıldı.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.
AÖF SINAV YERİ ÖĞRENME SAYFASI
AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
Anadolu Üniversitesi resmi sayfasında yapılan duyuruya göre yaz okulu sınav giriş belgesi aosogrenci.anadolu.edu.tr sitesinde erişime açıldı.