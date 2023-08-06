BİLSEM kayıtları ne zaman, kayıt için gerekli evraklar neler?
BİLSEM için kayıt hakkı kazananlar geçtiğimiz günlerde açıklanan sonuçlar ile belli oldu. 07-11 Ağustos 2023 bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınmasının ardından, 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında BİLSEM kayıtları gerçekleştirilecek.
İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak BİLSEM sonuçları geçtiğimiz günlerde açıkladı. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin velileri tarihleri araştırmaya başladı.
BİLSEM SONUÇLARI
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?
BİLSEM sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli olacak. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz sürecinin sona ermesinin ardından, 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında BİLSEM kayıtları yapılacak.
BİLSEM TABAN PUANLARI BELİRLENDİ
2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlenmiştir.
BİLSEM KAYIT İÇİN GEREKİ EVRAKLAR NELER?
a) Kayıt formu (Ek-2),
b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),
c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.