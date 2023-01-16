e Okul ne zaman kapanıyor? Karne notu, sınav sonuçları ve devamsızlık e Okul VBS’de…

e Okul ile öğrenciler ve veliler yazılı sınav notları, devamsızlık durumu ve karne notlarını öğrenebiliyor. Son dönemde yoğunluk nedeniyle sayfanın çökmesi ya da girilememesi "e okul kapandı" şeklinde yorumlansa da sistem bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet veriyor. Öğretmenlerin e okul not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 20 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

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e Okul sistemine giriş yapabilmek için öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarası bilgileri gerekiyor. Karnelerin alınmasına kısa bir süre kaldığı için veliler öğrencilerin notlarını öğrenmek istiyor. “e Okul not girişi ne zaman kapanacak?” sorusuna yanıt aranırken, kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor, not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılacak.

E OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANIYOR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 20 Ocak’tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

Veliler öğrencilerin devamsızlık, sınav sonuç, karne not bilgilerini e Okul VBS giriş ile öğrenebiliyor. Haberimizden e-Okul öğretmen ve öğrenci girişi ekranına ve e-Okul hakkında ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz…

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

E OKUL'DA VBS’DE KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

E-Okul şifre işlemlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz. E-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak için;

Öncelikle,e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan ekranda; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır. Ardından, tüm bu alanları eksiksiz şekilde doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.