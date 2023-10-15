KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs ve kredi başvurusu birlikte alınabilir mi?

KYK burs başvurusu ve öğrenim kredisi başvurusu 19 Ekim 2023 Perşembe gününe kadar devam edecek. KYK burs başvurusu, e Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor olup, hem öğrenim kredisi hem de burs başvurusu yapabilecek ancak burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamayacak.

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KYK burs başvurusu ve öğrenim kredisi başvurusu ile maddi destek almak isteyen öğrenciler işlemlerine başladı. KYK burs başvurusu, e Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor ve başvuru 19 Ekim tarihinde sonra erecek. KYK burs başvurusu ve kredi başvurusu sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız.” ifadeleri kullanıldı.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvurusu 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek ve başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvurusu e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru için siteye giriş yapılmasının ardından e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurunun detayları da paylaşıldı. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları başvuruda bulunabilecek.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmezken, başvuru ekranında özel durum, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olanlar ve milli sporcular ve benzeri bilgileri beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.

KYK BURSU İÇİN BAŞARI DURUMU ETKİLİ

Yapılacak değerlendirme sürecinde öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor. Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40’ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.