Lise kayıtları ne zaman, lise kayıtları nasıl yapılır?

LGS tercih sonuçları ardından yeni dönemde eğitim göreceği okul belli olan öğrenciler lise kayıtları ne zaman yapılacak araştırmaya başladı. Lise kayıtları bu yıl bireysel olarak yapılmayacak, sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek.

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Lise kayıtları için veliler tarih araştırmasına başladı ancak bu yıl kayıtlar için herhangi bir işlem yapılması gerekmeyecek. Sadece açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için kayıt işlemi yapılması gerekecek.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

LGS TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1'inci nakil için tercihler 24-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1'inci nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

08-16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.