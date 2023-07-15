Mucit Türk’e onur ödülü

ABD’de kendisine, “İklim Eylemi Profesörü denilen Prof. Dr. Mihri Özkan, iklim değişikliği ve temiz enerji alanındaki çalışmalarıyla, Selçuk Yaşar Ödülü kazandı.

Sultan UÇAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Amerika'daki, Kaliforniya Üniversitesi'nin 112 yıllık tarihinde “Mucit Ödülü” alan ilk kadın akademisyen olan Prof. Dr. Mihri Özkan, iklim değişikliği ve temiz enerji alanındaki çalışmalarıyla, Selçuk Yaşar Ödülü kazandı.

45 PATENTİ VAR

Kaliforniya Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihri Özkan'a ödülünü, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Holding Başkan vekili İdil Yiğitbaşı verdi. Li-ion bataryalarla ilgili 45 patenti olan Prof. Özkan bir konuşma yaptı.

GELECEK UYARISI

İklim değişikliğinin negatif etkilerini önlemenin hâlâ mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mihri Özkan, “İklim değişikliğini ciddiye almayan ülkeler, geleceklerini tehlikeye atıyor ve yok olmanın temellerini kuruyorlar. 2030 yılına kadar küresel elektrik depolama sistemlerine ihtiyaç 15 kat artacak” diye uyardı.