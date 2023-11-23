ÖSYM sınav takvimi: YKS, KPSS, ALES ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 yılı sınav takvimi açıklandı. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), 21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak.

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2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi” açıklandı. Yayınlanan ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihleri de öğrenilebiliyor.

YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 8 Haziran 2024'de, AYT ve YDT oturumları 9 Haziran 2024'de yapılacak.

KPSS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Sınav Adı Oturum Tarih KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 14 Temmuz 2024 KPSS Lisans Alan Bilgisi 20 Temmuz 2024 KPSS Lisans Alan Bilgisi 21 Temmuz 2024 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 4 Ağustos 2024

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇERİSİNDE YER ALAN BAZI SINAVLAR

Sınav Adı Tarih Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan 2024 KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 ALES/1 21 Nisan 2024 DGS 30 Haziran 2024

2024'TE 50'NİN ÜZERİNDE SINAV UYGULAMASI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, “ÖSYM olarak kağıt tabanlı ve elektronik ortamda sınav uygulamalarını kesintisiz şekilde sürdürmekteyiz. 2024 yılı sınav takvimimizi yayımladık, 50'nin üzerinde sınav uygulaması yapacağız. Sınavlara katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyoruz. ÖSYM olarak bizler, adaylarımızın emeklerinin karşılığını alması için buradayız, bu minvalde büyük bir titizlikle uygulamalarımızı yapacağız. Takvimde yayınladığımız sınavlara, kurumlarımızın talepleri doğrultusunda yeni sınavlar da eklenecek.” ifadelerini kullandı.

Elli yıllık kurumsal geçmişi, mevcut kapasitesi ve yetenekleriyle ÖSYM’nin uluslararası sınav merkezi konumuna geldiğini ifade eden Ersoy, gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. (AA)