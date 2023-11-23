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ÖSYM sınav takvimi: YKS, KPSS, ALES ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 yılı sınav takvimi açıklandı. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), 21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak.

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ÖSYM sınav takvimi: YKS, KPSS, ALES ne zaman?

2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi” açıklandı. Yayınlanan ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihleri de öğrenilebiliyor.

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 8 Haziran 2024'de, AYT ve YDT oturumları 9 Haziran 2024'de yapılacak.

KPSS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Sınav AdıOturumTarih
KPSS LisansGenel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri14 Temmuz 2024
KPSS LisansAlan Bilgisi20 Temmuz 2024
KPSS LisansAlan Bilgisi21 Temmuz 2024
KPSS LisansÖğretmenlik Alan Bilgisi Testi4 Ağustos 2024

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇERİSİNDE YER ALAN BAZI SINAVLAR

Sınav AdıTarih
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)28 Nisan 2024
KPSS Ön Lisans1 Eylül 2024
KPSS Ortaöğretim15 Eylül 2024
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)22 Eylül 2024
ALES/121 Nisan 2024
DGS30 Haziran 2024

2024'TE 50'NİN ÜZERİNDE SINAV UYGULAMASI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, “ÖSYM olarak kağıt tabanlı ve elektronik ortamda sınav uygulamalarını kesintisiz şekilde sürdürmekteyiz. 2024 yılı sınav takvimimizi yayımladık, 50'nin üzerinde sınav uygulaması yapacağız. Sınavlara katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyoruz. ÖSYM olarak bizler, adaylarımızın emeklerinin karşılığını alması için buradayız, bu minvalde büyük bir titizlikle uygulamalarımızı yapacağız. Takvimde yayınladığımız sınavlara, kurumlarımızın talepleri doğrultusunda yeni sınavlar da eklenecek.” ifadelerini kullandı.

Elli yıllık kurumsal geçmişi, mevcut kapasitesi ve yetenekleriyle ÖSYM’nin uluslararası sınav merkezi konumuna geldiğini ifade eden Ersoy, gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. (AA)

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