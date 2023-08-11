Özel okulların ‘Kitap’ oyunu… Tepkili veliler şikayetçi oldu

Özel okulların artan fiyatlarının ardından veliler şimdi de fahiş fiyatlı okul kitapları ile karşı karşıya kaldı. Sarıyer’de bulunan bir özel okulda, 5. sınıf öğrencilerinin fiyatı 50 bin TL'yi bulan kitap almaya zorlandıkları iddia edildi. Duruma tepki gösteren veliler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulundu.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Özel okul ücretlerinde meydana gelen büyük zamların ardından, şimdi de özel okullarda okuyan öğrencilerin fahiş fiyatlı kitapları almaya zorunlu tutulması gündemde…

“KİTAP DAYATMASININ MALİYETİ 50 BİN LİRA” İDDİASI

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir özel okuldaki 5. sınıf öğrencilerinin, fiyatı 50 bin TL’yi bulan kitap dayatmasıyla karşı karşıya kaldıkları, satın almaya zorlandıkları iddia edildi.

Veliler duruma tepki göstermekle kalmadı şikayette de bulundu.

MİLLİ EĞİTİM’E ŞİKAYET

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi yazan veliler, okulda öğrenim görmekte olan 5. sınıf öğrencilerine, okul tarafından 50 bin TL değerinde kitap almanın zorunlu tutulduğunu belirterek, “Tarafımızca 5. sınıf velileri olarak söz konusu kitaplar hakkında bilgi almak istendiği halde okul tarafından biz velilere hiçbir bilgi verilmemekte yalnızca bu kitapların zorunlu olarak alınması gerektiği bildirilmektedir. 50 bin TL değerinde kitap almanın zorunlu tutulması çocuklarımızın en temel hakkı olan eğitim öğrenim hakkını zedelemektedir. Eğitim ve Öğrenim Hakkı, Anayasamız ile güvence altına alınmış en temel haklardan olup söz konusu okulda eğitim alabilmek için 50 bin TL değerinde kitap almanın zorunlu tutulması Anayasamıza, kanuna, hukuka ve ahlaka aykırıdır” ifadeleri kullanıldı.

‘TALEP ETMEZSE VELİ ZORLANAMAZ'

Okulların amacının iyi eğitim vermek olduğunun vurgulandığı dilekçede, şu ifadeleri yer verildi:

-Biz veliler olarak çocuklarımızın iyi eğitim alabilmesi için uğraşır iken her geçen gün özel okulların ticarethaneye dönüştüğünü görmekteyiz, bu durum kabul edilemez. Özel okulların amacı iyi eğitim vermek olmalıdır, çok kar elde etmek değil.

-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m. 53 /5 ‘de ‘Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ederler. Bu fıkrada yer alan hizmetlerden, talep eden veliler faydalanır' şeklinde açıkça belirtildiği üzere; kitap, yemek, eğitim vs. hizmetlerden ancak veli talep ederse yararlanabilir, veli talep etmezse bu tarz hizmetlerin kullanılması için veli zorlanamaz.

OKUL İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADIĞI KAYDEDİLDİ

Talepte bulunmadıkları ve Mayıs ayının sonuna kadar kendilerine herhangi bir bilgi de verilmediği halde fahiş fiyatta kitap almalarının zorunlu tutulduğunun belirtildiği dilekçede şu ifadelere yer verildi:

-Kanaatimizce özel okullardaki zam oranı %65 ile sınırlandırıldığı için Okul'umuz diğer hizmetlere fazlasıyla zam yaparak bu zam sınırını aşmaya çalışmaktadır.

-Zam hususunda yapılan sınırlamadaki boşluğun bu şekilde dolanılarak kötüye kullanılmaya çalışılması biz velileri çok zor durumda bırakmaktadır.

-Okul ile yapılan görüşmeler sonucunda herhangi bir sonuç alınamadığından, bu hususu tarafınıza bildirir, öğrencilerimizin eğitiminin aksamaması adına ivedilikle gereğinin yerine getirilmesini arz ederiz.