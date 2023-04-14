Sahte diplomada taksit dönemi

Türkiye’deki ekonomik şartları gerekçe gösteren dolandırıcılar artık sahte diplomaları taksitle yapacağını ilan etti. Sahte lise diploması aylık 330 lira, önlisans bin lira, lisans diploması bin 200 lira ve 3 taksitle satışa çıkarıldı.

Sultan UÇAR

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Soğuk mühür, ıslak imza, orijinal hologram, e devlet ve noter onayı garantili sahte diploma piyasası ekonomik krizden etkilendi (!) Diploma sahtekarları, Türkiye'nin ekonomik şartlarındaki kötüleşme ve alım gücü düşüklüğü gerekçesiyle, sahte diplomaları artık taksitle ve fiyat indirimiyle satıyor.

AYLIK 330 TL TAKSİTLE

Diploma başına ortalama 8 ile 20 bin TL'ye çıkan rakamlar, 2 ile 5 bin TL'ye düşürüldü. Sahte diplomalara bin TL peşin ödeme ve 3 taksit de getirdiklerini ilan ettiler. Lise diploması 2 bin TL'den başlıyor, bin TL'si peşin alınırken, geriye kalan bin TL'ye de aylık 330 TL'den, 3 taksit yapılıyor.

“DİRSEK ÇÜRÜTMEYİN”

Diploma sahtekarlığı yapan bir şirket, “Bizler sizlere kolaylık için varız. Okula gitmeden diploma almak artık mümkün. Diplomalarımız orijinalinden farksız. Diploma için yıllarca üniversiteye gidip dirsek çürütmenize gerek yok. Okulu bitirmişsiniz gibi e devlette ve YÖK'te kayıtlı gerçek diplomalar yapıyoruz. Sahte değil, e devlet kayıtlı diplomaları, en geç 7 günde gönderiyoruz” diyor.

AÇGÖZLÜ DEĞİLLERMİŞ!

“Değerli müşterilerimiz” diye sahte diploma alıcılarına seslenen bir başka şirket ise, “150'den fazla üniversite diplomasını yapıyoruz. Ödemeyi peşin almıyoruz. Biz çok paracı da, aç gözlü de değiliz. Bize yetenle yetiniyoruz. Ekonomik krizin farkındayız. 10 binlerce lira da istemiyoruz. Biz işin hakkını ve işinizi görecek, gerçek diplomalar yapıyoruz. Diplomanız e devlette gözüktükten sonra 3 taksitle ödeyebilirsiniz” diyor. Sahte diploma satışlarına operasyon yapılmaması dikkat çekiyor.

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Bu diplomalarda bir numara var!

Özgürlük savaşçısı Nelson Mandela'nın adını taşıyan liseden mezun olduğunu ileri süren Gabon'dan gelen Hans Emery ve Morel Herval adlı iki öğrenci MEB'i kandırarak, diploma denkliği aldı. Öğrencilerin, not dökümleri hatta pasaportlarının bile sahte olduğu ortaya çıktı.

MANDELA'NIN ADINI BİLE KARIŞTIRDILAR

“Liselerimizi bitiren öğrenciler derecesinde eğitim görmüştür” diyen MEB, Gabon'dan gelen Morel Herval'e 3 yıl önce diploma denkliği verdi. Bu kişinin Nelson Mandela Lisesi mezunu olduğu kabul edilip, üniversiteye kayıt hakkı tanındı.

MEB 3 YILDA FARK ETTİ

Türkiye Büyükelçiliği'ne sunulan diplomadaki not dökümlerinin eksik olduğu 3 yıl sonra fark edildi. Herval'ın eğitimi, Türkiye'de lise eğitimine denk değildi. Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü, MEB'in gerçek gibi onayladığı diplomasını iptal etti.

HANS DA KANDIRMIŞ!

Hans Emery ise Jean Hilarıe Aubame Eyeghe Lisesi'ni bitirdiğini beyan ederek, 2021 yılında yine MEB'den diploma denkliği almayı başardı. Hans'ın da diploma denkliği için sahtekarlık yaptığı, 2.5 yıl sonra ortaya çıktı.

PASAPORTU DA SAHTEYMİŞ

Hans'ın başkasına ait pasaportla Türkiye'ye giriş yaptığı ve başkasına ait not dökümüyle, lise mezunu gibi diploma denkliği aldığı tespit edildi. Diploma denklikleri iptal edilen iki öğrenciyle ilgili YÖK ve 81 ildeki üniversiteler uyarıldı.