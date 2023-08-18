Sahte diplomaları “Sehven” onayladık!

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, uzun zamandır süren sahte diploma sorununa el koydu. 10 Ağustos 2023 tarihinde 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sahte diplomaları gerçek gibi onaylanan sığınmacıların isimlerini gönderip, diplomaları iptal etti.

Sultan UÇAR

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Sığınmacıların sahte diplomalarını önce, “Aslı gibidir” diyerek onaylayan MEB, sonra “Sehven” yani “Pardon” diyerek, iptal etti. Talim Terbiye Kurulu, 81 ilde binlerce sahte diplomayı iptal ediyor. Sahte lise diplomasıyla üniversiteye gidenler için YÖK uyarıldı.

MERDİVEN ALTI DİPLOMA

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, uzun zamandır süren sahte diploma sorununa el koydu. 10 Ağustos 2023 tarihinde 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sahte diplomaları gerçek gibi onaylanan sığınmacıların isimlerini gönderip, diplomaları iptal etti.

Sivas'ta, Jokha Suleiman Masoud, Sumaiya Abdala Bakari, Hamil Ussi Kassım, Süleyman Haroub Salum, İstanbul'da Mohammed Amir Zubairu gibi Suriye, Afganistan, Nijerya gibi çok sayıda ülkeden gelenlerin sunduğu sahte beyana karşılık verilen diploma denklikleri, “Sehven” denilerek, kaldırıldı.

Uydurma diplomalarla geldikleri ülkede başarısız oldukları için lise mezunu bile olamayanlar Türkiye'de üniversiteye geçiş yaptı. YÖK, sahte diplomalıların üniversite kayıtlarını iptal etmesi için resmi yazıyla bilgilendirildi. Bakanlık, 81 İl MEM'ünü diploma denklikleri ile ilgili uyardı.

NOT DEFTERi

■ Türkiye'de, 20-24 yaş arası 258 bin genç okumak için başka illere göçtü.

■ Ülkedeki 208 üniversitede, 195 ülkeden 300 bin uluslararası öğrenci var.

■ 300 bin yabancı öğrencinin yüzde 87'si (261 bini) İslam ülkelerinden geldi.