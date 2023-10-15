Teneffüs süresi MEB tarafından yeniden belirlendi! Teneffüs kaç dakika?

Teneffüs süresi MEB tarafından, öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmeleri ve ders aralarını daha verimli kullanabilmeleri amacıyla tekrar düzenlendi. Tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs süresi en az 20 dakika olmak üzere diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüs için en az 10 dakika süre ayrılacak.

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Teneffüs süreleri başta olmak üzere MEB tarafından okullarda birçok yönetmelik değişikliğine gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TENEFFÜS SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Resmi Gazete’de teneffüs süresine dair yer alan maddeye göre, “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika olmak üzere diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılır.”

DEVAMSIZLIK SÜRESİ 15 GÜN

Yapılan düzenlemeyle okula gelmeyen, bir derse girdiği halde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilecek. Devamsızlığın 5'inci, 10'uncu ve 15'inci günlerinde bildirim yapılacak.

Kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınan öğrenciler için devamsızlığın 30'uncu gününde de bildirim sağlanacak.

GÜNLÜK SINIF SORUMLUSU

Öğrencilerde sorumluluk bilincini geliştirerek okulda aktif görev almalarına yardımcı olmak için “günlük sınıf sorumlusu” uygulaması getirildi.

Yatılı bölge ortaokullarında nöbet tutan öğrencilerin güvenliği ve eğitim saatleri düşünülerek öğrencilerin tuttuğu yatakhane nöbeti kaldırıldı.

Okullarda ilk yardım dolabında ilk yardım malzemeleri haricinde ilaç bulundurulmaması ve ilk yardım dolabının ihtiyaç duyulması halinde görevli personeller tarafından kullanılması hükmü getirildi.