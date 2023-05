Türkiye’yi çok ciddi beka sorunu bekliyor

“Türkiye’deki eğitim sistemi, bir zihinsel soykırımdır” diyen Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “21. yüzyıla uygun bir eğitim anlayışına hızla geçilmezse, Türkiye’yi çok ciddi bir beka sorunu bekliyor” dedi.

Sultan UÇAR

“Gelecek İçin Yeni Bir Eğitim Anlayışı Şart” adlı, seçimden 2 hafta sonra açıklanması planlanan 200 sayfalık eğitim raporunu Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, SÖZCÜ'ye anlattı.

Eğitim sisteminde, “Ezbere dayalı olma, mesleki eğitim, yükseköğretim, sınav sistemi, öğretmen niteliği, kriz ve afetlere uyum” başlıklı 6 temel sorun ve çözüm önerileri yer alan raporu Pehlivanoğlu şöyle anlattı:

“ZİHİNSEL SOYKIRIM”

“Türkiye'deki eğitim sistemi, bir zihinsel soykırımdır. Öğrencilerin, dershane baronlarına teslim edildiği bu sistem ülkemizin felaketi olacak. 21. yüzyılda ezbere dayalı eğitimle, güçlü ve lider Türkiye'yi yaratamazsınız. Biz, ‘müfredatı yetiştireceğiz' derken, çocukları yetiştirmeyi ihmal eden bir ülkeyiz. Ezberci sistem öğrencilere Türkçe, matematik, dijital okuryazarlık, afet bilinci ve yabancı dilde nitelikli bilgi kazandırmıyor. Türkiye öğrenme piramidinde dünyada en alt sıralara düştü. Her çocuğa, tek beden elbise giydiremezsiniz. Bilgi yığınlarını ezbere mahkum ettiğiniz çocuklarımızı, bu bilgi tsunamisinden acil kurtaralım. Sınav için eğitim anlayışı terk edilip, çocuklarımızı, kapalı uçlu soru sistemi hapsinden çekip almalıyız. İlk 8 yılda, öğrencileri sınav kaygısından kurtaralım.”

“BECERİKSİZLİK NET”

“Eğitim, genç neslin istihdama girmesini geciktirmek için değil geleceği inşa etmek için verilmeli. Türkiye'de genç işsizlik ve yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranları, eğitim sisteminin, beceriksizliğini çok net gösteriyor. Bilimsel analizler, eğitim endeksi ile ülkelerin kalkınma endeksinin paralel olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye, nitelikli eğitim olmadan refaha çıkamaz.”

Selçuk Pehlivanoğlu kimdir?

1963, Ankara doğumlu. ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu. Almanya'da, çalıştı. Türk Eğitim Derneği'nde 2003 yılında Genel Başkan oldu. Evli ve 2 çocuk babası.

Derece üstüne derece yaptı

Aslı Karahan, anne-babası küçük yaşta boşanınca Ankara'ya taşındılar. Okumayı çok sevse de mühendis annesinin memur maaşı sürekli kitap almaya yetmiyordu. TED Ankara Koleji'ni tam burslu kazanınca, hayatı değişti. Üniversite sınavında ilk 100'e girdi. Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni tam burslu okuyup, 3.'lükle bitirdi. Sonra da Hollanda'da, Kraliyet Ailesi'nin kurduğu Delft Teknik Üniversitesi'ni tam burslu kazanıp, master yaptı. Şimdi, Hollanda'da büyük bir bankada bilgisayar mühendisi olarak çalışıyor. Aslı, “Türk Eğitim Derneği, benim olmayan babam olup, beni büyüttü. Minnettarım” dedi.

Kağıdı diplomadan değerli

“Diploma sahibi yapmak, meslek sahibi yapmak değildir. Türkiye'de bugün temel sorun, ‘Okuyoruz da ne oluyor?' sorusudur. Aileler, evladını okutmak için 2-3 işte çalışıp, düğün takısı altınını bileziğini eğitim için satsa, yine yetiştiremiyor. Bunca çabanın sonucu çocuk, kağıdı daha değerli bir diploma alıp, işsiz güçsüz kalıyor.”

“MİLLİ MODEL ŞART”

“Türkiye'nin ihtiyacı Finlandiya, Amerika modeli değil. İktidar, bakan, YÖK başkanı gibi değişikliklerden etkilenmeyecek, milli bir modeldir. Sorun kaynağından çözülsün. Her gün değişen sınav sistemi, her gün değişen eğitim sistemi ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan hızlı değişen bakanlarla, eğitim sistemi düzelmez. Eğitimde, niteliği belirleyen aktör öğretmendir. Fırsat eşitsizliği, her sınıfa nitelikli öğretmen girince biter. ‘Hiçbir şey olamazsan öğretmen ol' anlayışı tarihe gömülmeli. Öğrencileri için gece gündüz çabalayan öğretmen ile sistemin ataletine kendisini bırakanlar ayrıştırılsın.”

Eğitim, bir siyasi partinin, zümrenin bir grubun tatmin alanı değil, milli bir sorumluluktur. Siyasetin eğitimdeki etkisinden kurtulmayan eğitim sistemi, liyakatten uzaklaşır. Böyle eğitimle büyük filozoflar, bilim insanları hatta büyük siyasetçiler yetiştirilemez. Dünya ile rekabet eden bir ülke de olamayız.”

Tartıcı çocuk ABD'de bakanlıkta çalışıyor

Onur Buğdaycı (32), küçük yaşta babasını kaybetti. Adana'da, pazarda limon satan annesi okutmaya çabalasa da, yetmiyordu. Tartı alan Onur, 6 yaşında pazara çıktı. Bir gün TED'i duyup, başvurdu. Tam burslu okudu. Şimdi, ABD Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyor.

Okumayı hayal bile edemezken, TED Polatlı Lisesi'ni tam burslu kazandı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okurken, TED yine burs verdi. New York State Üniversitesi'nde, master bursu kazanıp, ABD'ye gidip, okudu.

ABD'de hem çalışıp hem doktora yapan Buğdaycı; “Yaşıtlarım umutla büyürken, ekmek parası için umutları elinden alınmış bir çocuktum. Annem, limon satardı. Okul kitaplarından önce elime tartı aldım. Karanlıkta, çaresizdim. TED, hayatımın güneşi” dedi.