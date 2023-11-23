Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi yaklaştı…

Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları için merak edilen tarih MEB tarafından açıklandı. 58 bin 965 adayın uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için beklediği uzman öğretmenlik sınav sonuçları 24 Kasım 2023 Cuma günü http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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MEB, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı sonuçları için tarihi duyurdu. Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlandı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

a. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını

etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

b. Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü

kullanılacaktır.

c. Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

ç. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

d. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.