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Valilik açıkladı: Okullar 2 gün tatil edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen kentte 6 okulda eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

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Valilik açıkladı: Okullar 2 gün tatil edildi

Ereğli’de meydana gelen fırtına ve selin ardından zarar gören kentte bazı okullar tatil edildi.

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik  Anadolu Lisesi, Gülüç Emin Ayhan Ortaokulu, Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu ve Kavaklık İlkokulunda eğitim ve öğretime 23 Kasım 2023 Perşembe ve 24 Kasım 2023 Cuma günü iki gün süreyle ara verildiği belirtildi. (DHA)

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