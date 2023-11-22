VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerine karşılıksız verilen VGM bursu için başvuru süreci günlerde sona erdi. Üniversite öğrencilerine verilecek bin 250 TL için VGM burs sonuçları bekleniyor. Geçtiğimiz yıl burs başvurusu 30 Kasım'da sona ermiş, 4 Ocak’ta açıklanmıştı, bu yıl 31 Ekim'de sona eren başvuruların ardından VGM burs sonuçlarının Kasım ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

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Üniversite öğrencileri için VGM burs başvurusu ardından sonuçları için beklemeye başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere maddi destek olarak verilen karşılıksız burs için başvuru kurumun resmi sitesi üzerinde gerçekleştirildi.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde; “01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.” denildi.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM tarafından tarih duyurusu yapılmadı ancak geçtiğimiz yıl burs başvurusu 30 Kasım’da sona ermiş, 4 Ocak'ta açıklanmıştı, bu yıl 31 Ekim’de sona eren başvuruların ardından VGM burs sonuçlarının Kasım ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında öğrencilere verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlendi.