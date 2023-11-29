VGM burs sonuçları açıklandı! VGM üniversite burs sonuçları sorgulama ekranı…

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını açıkladı. VGM burs başvurusu olumlu sonuçlanan üniversite öğrencilerine aylık bin 250 TL lira aylık ödenecek. VGM burs sonuçları "https://burs.vgm.gov.tr/" sayfasında sorgulanabiliyor.

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Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim yılında yurt içinde bulunan üniversitelerin örgün lisans ve ön lisans programlarında eğitim gören öğrencilere yönelik burslar kapsamında 5 bin 972 öğrenciye ilk defa burs verilmeye başlanacak.

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında öğrencilere verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlendi.

HER AYIN 10’UNDA ÖDENECEK

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.