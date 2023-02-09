YKS başvuruları ne zaman, ertelenecek mi?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek YKS başvuru tarihi duyurulmadı ancak daha önce yayınladığı takvimde YKS başvuru tarihi 9 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında olarak duyurulmuştu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından YKS başvuruları için erteleme kararı alınması bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ÖSYM’nin paylaştığı 2023 yılı sınav takviminde YKS ile seçim tarihinin aynı zamana denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti ancak yeni seçim tarihine rağmen henüz ÖSYM sınav takvimi yayımlanmadı.

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM’nin daha önce yayınladığı takvimde YKS başvuruların 9 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu.

YKS başvurularının bu yıl Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından ertelenmesi ve önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.

TYT, AYT NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı.

Seçim tarihinin değiştirilmesi sonrasında YKS'nin daha önce açıklanan tarihlerde yapılması bekleniyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

2023 seçimlerinin gerçekleştirilmesi beklenen 18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2023-YKS) yapılacağını açıklayan ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz tamamlamadığı için 2023 yılı sınav takvimi henüz erişime açılmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece seçim tarihi ile aynı tarihlere düşen sınavlar için tarihin değişmesi bekleniyor.