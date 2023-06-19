YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için ÖSYM tarih açıkladı

YKS sonuçları yeni öğrenim döneminde üniversitede yer almak isteyen milyonlarca öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. ÖSYM YKS sonuçları için verdiği tarihi, yayınladığı takvim ile duyurdu. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklayacak.

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Üniversite hayali ile aylar boyunca sınava hazırlanan öğrenciler YKS'de TYT, AYT ve YDT'ye girerek sınav maratonunu tamamladı. Öğrenciler artık sınavların ardından “YKS sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusunun yanıtını araştırıyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de sona erdi. Böylece YKS’nin tüm oturumları tamamlanmış oldu.

2023 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını “osym.gov.tr” internet adresinden adayların erişimine açtı.