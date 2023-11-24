10 ayda 17 bin 514 şirket kapandı

TOBB verilerine göre, 2023 Ekim'de 2246 şirket daha kapandı ve böylece yılın ilk 10 ayında toplam 17 bin 514 şirket kapanmış oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ekim ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ilk 10 ayda 17 bin 514 şirket, ekimde ise 2246 şirket kapandı. 2023'ün ilk 10 ayında, 2022'in ilk 10 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 3,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13 arttı. Kapanan kooperatif sayısı yüzde 0,7 azaldı.

KURULAN ŞİRKETLER

İlk 10 ayda 105 bin 606 şirket, ekimde ise 12 bin 443 şirket kuruldu.

2023'ün ilk 10 ayında, 2022'in ilk 10 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,2 oranında azaldı. Kurulan kooperatif sayısı yüzde 72,8 arttı.

Ekim 2023'te, Ekim 2022'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,3 oranında azaldı. Kurulan kooperatif sayısı yüzde 69,3 arttı.

Ekim 2023'te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 31,7 oranında arttı. Kapanan kooperatif sayısı yüzde 8,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,6 azaldı.

2023 yılı Ekim ayında kurulan toplam 11 bin 444 şirket ve kooperatifin yüzde 84'ü limited şirket, yüzde 13,2'si anonim şirket, yüzde 2,8'i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,5'i İstanbul, yüzde 10,8'i Ankara, yüzde 6,7'si İzmir'de kuruldu.