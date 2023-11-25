26 milyar dolar için kara para incelemesi yapılsın

Kaynağı belirsiz para girişinin 2022’de 26 milyar dolara yaklaştığını aktaran İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez “Bu konu kara para, uyuşturucu ticareti incelemesi gibi araştırmalara konu edilmeliydi” dedi.

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■ Hülya K. ORUÇOĞLU

Hazine eski Müsteşarı, Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, kaynağı belirsiz para olarak da nitelendirilen, net hata noksan kaleminden Türkiye'ye giren paranın incelenmesi gerektiğini dikkat çekti. Eğilmez 2022'de Türkiye'ye yaklaşık 26 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girdiğine işaret ederek, “araştırılması gerekliydi” dedi. Mali Eylem Görev Gücü, 2021'de kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu gerekçesi ile Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurmuştu. Türkiye bu kez de sosyal medya fenomenlerinin kara para akladığı iddiaları gündem oldu. Fenomenlerle ilgili yargı süreci devam ederken, iddialar Meclis'e taşındı, muhalefet konu hakkında önerge sundu. Önerge AKP ve MHP'nin oyları ile reddedilince tartışmalar daha da alevlendi.

‘KAHİN OLMAYA GEREK YOK'

Dr. Mahfi Eğilmez, internet sitesinde kaleme aldığı yazısında, net hata ve noksan kalemine 2022'de 25 milyar 929 milyon dolarlık giriş gerçekleştiğini belirterek “26 milyar dolar, söz konusu yılın cari açığının (49.1 milyar dolar) yarısından fazlası olduğundan, bu açıklamaların ötesinde bir şeyler olduğunu tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok. Bu konular hiç araştırılmadı, bilerek, isteyerek zamanın, üzerini örtmesine terk edildi. Bu konu mesela kara para, uyuşturucu ticareti incelemesi gibi araştırmalara konu edilmeliydi” ifadelerini kullandı. Eğilmez, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ekonomiyi tek başına kurtaramayacağını, yapısal reformlarla beraber gündeme gelen bu iddiaların aklanmayı beklediğini belirtti. Eğilmez yazısında “Sonunda Türkiye, dünyada daha önce hiç olmadığı kadar karanlık bir ülke konumuna geldi, kimse buraya para yatırmaz oldu” yorumunu da yaptı.

2023'te para girişi bıçak gibi kesildi

2022'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran kaynağı belirsiz para girişi bu yıl bıçak gibi kesildi. Net hata ve noksan kaleminden ilk 9 ayda ülkeye giren net para 1 milyar 406 milyon dolar oldu. Kaynağı belirsiz para girişi ocakta 372 milyon dolar, şubatta 1.3 milyar dolar oldu. Martta 2.7 milyar dolarlık çıkış yaşanırken, nisanda 3.8 milyar dolar, mayısta da 9.3 milyar dolarlık çıkış oldu. Seçimden sonra ise net hata noksanda kaleminde giriş gerçekleşti. Bu rakam haziranda 7.3 milyar dolar, temmuzda 3.7 milyar dolar, ağustosta 4.2 milyar dolar, eylülde de 208 milyon doları buldu.