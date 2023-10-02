8 ayda 71 bin 500 esnaf kepenk kapattı

Elektrik başta olmak üzere her geçen gün artan girdi maliyetleri ve bankalara olan borçlar sebebiyle kazanamayan esnaf çareyi işyerine kilit vurmakta buldu. 2022 yılının ilk 8 ayında 59 bin 900 esnaf işyerine kilit vururken, bu sayı 2023 yılın ilk 8 ayında yüzde 20 artarak 71 bin 500’e yükseldi.

İlker KILIÇASLAN

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Her geçen gün iğneden ipliğe gelen zamlar vatandaşın alım gücünü düşürmeye devam ederken, işyerini siftahsız kapatmak zorunda kalan esnaf da zor günler yaşıyor.

Elektrik, işyeri kirası gibi her yıl girdi maliyetleri yüzde 100 oranında artan esnaf, yaşadığı ekonomik sıkıntıdan kurtulmak için çareyi işyerini kapatmakta buluyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre açıklamada bulunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, geçtiğimiz yıl işyerini kapatan esnaf sayısının bu yılın ilk 8 ayında yüzde 20 oranında artış gösterdiğini ifade etti.

’71 BİN 500 ESNAF DAHA BATTI’

TESK'in verilerini paylaşan CHP Manisa Milletvekili Başevirgen, her yıl ekonomik darboğaz yüzünden kepek kapatan esnaf sayısının artış gösterdiğini ve yaşanan ekonomik bunalımın etkisinin giderek kötüye gittiğini dile getirdi.

CHP'li Başevirgen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yaşanan derin ekonomik bunalım her geçen gün kötüye gitmeye başladı. TESK'in verilerine göre 2022 yılının ilk 8 ayında 59 bin 900 esnaf kepenk kapatırken, bu sayı 2023 yılının ilk 8 ayında yüzde 20 artış göstererek 71 bin 500'e kadar yükseldi. Girdi maliyetleri artan, borç batağından kurtulamayan esnafımız artık son çareyi işyerini kapatmakta buluyor. Çünkü vatandaşın alım gücü yok. Esnaf işyerini siftahsız kapatıyor.”

‘330 BİN KOBİ TAKİPTE’

Pandemi döneminden bu yana taşıdıkları borç yükünü hafifletemeyen KOBİ’lerin bankacılık sektörüne olan borçlarının temmuz ayı itibari ile 2 trilyon 868 milyar liraya yükseldiğini söyleyen Başevirgen, “Masraflar çevrilebilir olmaktan çıktı. KOBİ sayısı nisan ayında 4 milyon 588 bin oldu. Borcu takibe düşen KOBİ sayısı ise 330 bine ulaştı” dedi.

‘ESNAF TAMAMEN TÜKENMİŞ DURUMDA’

CHP'li Başevirgen açıklamasının son kısmında, kapanan esnaf sayısındaki artışın kaygı verici boyutlara geldiğinin altını çizerek sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Uygulanan yüksek faiz, yüksek kur, fahiş vergi artışları ve zamlar, kontrolden çıkan işyeri kiraları, elektrik, doğalgaz faturalarıyla katlanan işletme giderleri esnafı kepenk kapatmaya zorluyor. Küçük esnaf ve sanatkarımız artış tükenmiş durumda. Maliyet artışları esnaf zor durumda bırakırken kardan çok da zarar ettiriyor. Vatandaşın düşen alım gücü de hesaba katıldığında ne bayramlar, ne de düğün ve tatil sezonu ne de okulların açılması esnafın işlerini düzeltti. Esnaf yok olurken işsizler ordusu da çığ gibi büyüyor. İktidarın sadece seyrettiği bu tabloda, işletmelerin borç yükü ve artan maliyetleri de göz önüne alındığında toplu iflaslardaki artış ne yazık ki kaçınılmaz hale gelecek.”

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