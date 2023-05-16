Abone Ol

ABD’de sanayi üretimi nisanda beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de sanayi üretimi nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerine çıktı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD’de sanayi üretimi nisanda beklentilerin üzerine çıktı

ABD’de sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Sanayi üretimi, martta değişim göstermemişti.

İmalat sanayi üretimi ise nisanda aylık bazda yüzde 1 yükseldi. Beklentiler, imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 artması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, martta yüzde 0,8 düşüş kaydetmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,3 puan artarak yüzde 79,7 oldu. Piyasa beklentilerine paralel gelen kapasite kullanım oranı, martta yüzde 79,4 olarak kayıtlara geçmişti. (AA)

Sinan Oğan ABD basınına konuştu: Erdoğan da olabilir, Kılıçdaroğlu daİlginizi ÇekebilirSinan Oğan ABD basınına konuştu: Erdoğan da olabilir, Kılıçdaroğlu daABD'de perakende satışlar nisanda beklenenden az arttıİlginizi ÇekebilirABD'de perakende satışlar nisanda beklenenden az arttı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam