ABD’nin Iowa eyaletinde çocuk işçiliğine izin veren tasarı kabul edildi

ABD'de Iowa Eyalet Senatosu, çocukların daha uzun saatler çalışmasına ve alkol servisi yapmasına izin veren yasayı onayladı. Yasa 100 yıl sonra çocuk işçiliğinin geri dönüşü olarak yorumlandı ve tepkiye neden oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de Iowa Eyalet Senatosu’nda alınan çocuk işçiliğin yasallaşması kararı tartışmalara neden oldu.

Senatonun dün kabul ettiği yeni bir yasaya göre, Iowa’daki çocukların daha uzun saatler çalışmasına izin verilecek. Yasa ayrıca çocukların şu anda yasak olan montaj hattı veya alkol servisi gibi işlerde çalışmasına da olanak sağlıyor.

CUMHURİYETÇİLER ONAYLADI

Senatoda 32’ye karşı 17 oyla yasalaşan tasarıya yalnızca 1 Cumhuriyetçi milletvekili ve muhalefetteki 16 demokrat milletvekili karşı çıktı. Yasa yine cumhuriyetçiler tarafından kontrol edilen ikinci kademe meclise gönderildi.

Yasaya göre 14 yaşındaki çocukların 6 saatlik gece vardiyasında çalışmasına, 15 yaşındakilerin “hafif montaj işleri yapmasına”, 16-17 yaşındaki çocukların ise veli izni karşılığında alkol servisi yapmasına izin verilecek.

İŞ KAZALARINDAN İŞVEREN SORUMLU TUTULMAYACAK

Senatodaki Demokratlar, tartışmalar boyunca deneyimsizlikleri nedeniyle iş kazası geçirme olasılığı daha yüksek olan çocuklar için ek işçi tazminatları getirmeye çalışsalar da başarısız oldu.

Yasaya göre eyaletteki ortaöğretim öğrencileri okurken yarı zamanlı çalışabilmeleri için ‘iş temelli öğrenme programlarına’ katılabilecek. Ancak yasa, “Bir orta öğretim öğrencisini öğrenim programına kabul eden bir işletme, öğrenciye yönelik herhangi bir bedensel yaralanma iddiasıyla ilgili olarak hukuki sorumluluğa tabi olmayacaktır” hükmünü içeriyor.

‘BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI’

Çocuk işçiliği yasaları, 1900’lerin başında ABD’deki işçi hakları hareketlerinin ilk kazanımlarından biri olarak görülse de uzmanlar son yasanın çocuk işçiliğini teşvik etmesinden endişeli.

Rutgers Üniversitesi’nde emek çalışmaları profesörü Eric Blanc, “Bu kadar ileri gitmek ve 100 yıl önce kazanılan hakları geri almak benzeri görülmemiş bir saldırı. Bu durum, Cumhuriyetçiler ve onları finanse eden şirketlerin bir karşı saldırı başlatma arzusuna işaret ediyor” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Tesla, ABD fiyatlarında bu yıl altıncı indirime gitti