AKP cennet arazileri hız kesmeden haraç mezat özelleştiriyor

Seçim sürecinde son aşamaya gelinirken, AKP iktidarı özelleştirme yoluyla kamu arazi ve tesislerini haraç mezat satmaya ve imar planı değişiklikleri yapmaya hızla devam ediyor. Bodrum'da, Sarıyer'de değerli araziler satıldı, İstanbul'un gözde semti Kemerburgaz'da imar planı değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 özelleştirme kararına daha imza attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Erdoğan’ın onayladığı kararlar şöyle:

BODRUM’DAKİ CENNET ARAZİ SATILDI

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Muğla Bodrum Geriş’teki 15 bin 373 metrekare taşınmaz, 181 milyon liraya Vilesas Gayrimenkul İnşaat Petrol Sanayi’ne satıldı. Özelleştirme yoluyla bir gayrimenkul şirketine satılan arazi imar kayıtlarında “Fundalık” olarak görünüyor.

İSTANBUL’UN GÖZDE SEMTİNDE İMAR PLANI DEĞİŞTİ

Maliye Hazinesi’ne ait İstanbul Kemerburgaz’da bulunan üzerinde yapılar bulunan 6 bin 263 metrekare arazi “Özel Eğitim alanı ve İsale Hattı” kullanım kararları getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan 1 /1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.

SARIYER’DE İKİ AYRI ARAZİ SATILDI

Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul Sarıyer Gümüşdere Köyü’nde 9 bin 120 metrekare taşınmaz, 26 milyon 250 bin TL’ye Zirvem Otomotiv’e satıldı.

Yine Sarıyer Gümüşdere’deki Hazine’ye ait 7 bin 80 metrekare taşınmaz 24 milyon 500 bin liraya Eren Karamanlı’ya ihaleyle satıldı.

Maliye Hazinesi’ne ait Ordu Perşembe’de 7 bin 287 metrekare taşınmazlar üzerindeki yapılarla birlikte 57 milyon liraya Gölmak İnşaat’a satıldı.

Hazine’ye ait Tunceli Ovacık’taki 3 parselde, Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan Gelişme Konut alanı, Ticaret Konut alanı, lise, ortaokul ve anaokulu alanı, belediye hizmet alanı, par ve yola ilişkin imar planı değişikliğine yapılan itirazlar reddedildi. Karar Erdoğan tarafından onaylandı.

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