AKP’den emekli maaşı açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye bu yaşamış olduğu enflasyonist baskıyı ve ekonomik birtakım dalgalanmaların olumsuz yansımalarını orta vadeli programla aşacaktır. Başta emeklilerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerine de bu konuda yakın zaman dilimi içinde olumlu dokunuşlarda bulunacağız" dedi.

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“2023 Şehir Buluşmaları” toplantısına katılmak üzere Bitlis’e gelen Akbaşoğlu, AKP İl Başkanlığında, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve partililerle bir araya geldi.

Akbaşoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, partinin bütün kademeleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek Bitlis’in geleceği için istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

“GUİNNESS REKORLAR KİTABI’NA GEÇECEK BİR DESTAN”

AKP’nin 21 yıldır kesintisiz iktidar olarak millete hizmet ettiğini anlatan Akbaşoğlu, bunun tarihi bir başarı ve demokraside Guinness Rekorlar Kitabı’na geçecek bir destan olduğunu ileri sürdü.

EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

İki yıl mücadele edilen pandeminin özellikle gıda ve enerji tedarik zincirlerinde sıkıntılara yol açtığını, Türkiye’nin de bundan etkilendiğini belirten Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tahıl koridorlarında yaşanan tıkanıklık Türkiye ve dünyada dalgalanmalara vesile oldu ancak Türkiye dış politikada öyle bir denge gözetti ki hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşebilen bir ülke olarak, bütün insanlığın açlıktan inim inim inlemesinin önüne geçecek tahıl koridoru krizini aşan bir politika izledi.

*Türkiye bu yaşamış olduğu enflasyonist baskıyı ve ekonomik birtakım dalgalanmaların olumsuz yansımalarını orta vadeli programla aşacaktır.

*Başta emeklilerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerine de bu konuda yakın zaman dilimi içinde olumlu dokunuşlarda bulunacağız. 2024’e alım gücü daha da artırmış olarak girmiş olacağız. Geçmişte yaptıklarımız gelecekte yaptıklarımızın teminatıdır. (AA)

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