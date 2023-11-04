Aksaray doları seviyor, Ardahan’ın tercihi TL oldu

Aksaray mevduatların yaklaşık yarısını dövizde değerlendirirken, Ardahan ise yüzde 20’nin altındaki döviz birikimiyle son sırada yer aldı. İstanbul’un döviz mevduatlarının büyüklüğü ise 80 milyar dolar sınırında bulunuyor.

Sultan UÇAR

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■ Tolga UĞUR

YILIN üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin en ‘dövizci' ili Aksaray olurken, Ardahan tercihini TL mevduattan yana kullandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre eylül sonu itibarıyla yurt içi yerleşiklerin bankacılık sistemindeki toplam mevduatı 12.3 trilyon liraya ulaştı. Toplam mevduatın 3.9 trilyon lirası döviz, 743.3 milyar lirası ise kıymetli maden hesaplarında değerlendirildi. 3.9 trilyon liralık (145 milyar dolar) döviz tevdiat hesaplarındaki birikime, eylül sonu itibarıyla 3.3 trilyon liralık hacme sahip olan Kur Korumalı Mevduat hesapları da eklendiği zaman dolarizasyon oranı yüzde 58 olarak hesaplandı. Verilere göre dolarizasyon oranı en yüksek il Aksaray oldu. Aksaray'daki mevduatların yüzde 48.86'sı döviz hesaplarında değerlendirildi. Dolarizasyon oranının yüzde 45'inin üzerinde olduğu Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kütahya ise ilk 5 sırayı oluşturdu. Toplam mevduatların yalnızca beşte birinin döviz hesaplarında olduğu Ardahan ise listenin son sırasında yer alıyor. Ardahan'ın ardından en düşük döviz birikimi oranları yüzde 24 ile Bitlis ve Van'da görüldü.

İSTANBUL'DA 79 MİLYAR DOLAR

Büyük şehirlere bakıldığında ise Ankara'nın eylül sonu itibarıyla 1.8 trilyon lira seviyesindeki toplam mevduatının 684.2 milyar lirası (25 milyar dolar) döviz hesaplarında değerlendirilirken, başkentin dolarizasyon oranı yüzde 38 oldu. İstanbullular ise 5.5 trilyon liralık mevduat birikiminin 2.1 trilyon lirasını döviz hesaplarında değerlendirdi. İstanbul'un dolarizasyon oranı yüzde 39 olurken, döviz birikimleri 79 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

743 milyarlık kıymetli maden

EYLÜL sonu itibarıyla birikimlerin yüzde 6'sı kıymetli maden depo hesaplarına yatırıldı. Altın ve gümüş gibi yatırım araçlarının değerlendirildiği kıymetli maden hesaplarının büyüklüğü, yılın üçüncü çeyreğinde 743 milyar liraya ulaştı. Ardahan, Kilis ve Bayburt, eylül sonu itibarıyla kıymetli madenlere ilginin en düşük olduğu iller olarak kayıtlara geçti.

228 milyar lirası İstanbul'da

KIYMETLİ maden hesaplarındaki birikimin yüzde 30'unun İstanbul'da bulunması dikkat çekti. İstanbul, 228 milyar lirayı aşan kıymeti maden yatırımıyla ülke genelindeki birikimin neredeyse üçte birini tek başında karşıladı. 75 milyar liralık birikimle Ankara ikinci olurken, İzmirlilerin kıymetli maden yatırımları 43 milyar lira seviyesinde.