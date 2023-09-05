Alman hükümeti yeni bütçede kemer sıkacak

Almanya'da savunma hariç tüm bakanlıkların 2024'te toplam 3,5 milyar Euro tasarruf yapması planlanıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Covid-19 pandemisi ve Rusya- Ukrayna savaşı sonrası enerji krizleriyle mücadele için üç yıl süren büyük harcamaların ardından Almanya, borcunu azaltmak için yeni bütçede kesintiler planlıyor.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, bakanlar kurulunda kabul edilen koalisyon hükümetinin 2024 bütçesini Almanya Federal Meclisi’ne (Bundestag) sundu.

Bütçeye göre, Alman hükûmeti, gelecek yıl yaklaşık 445,7 milyar Euro harcama yapmayı planlıyor.

Söz konusu rakam, 2023 bütçe planına göre yaklaşık 30 milyar Euro daha fazla harcama anlamına geliyor.

Gelecek yılın bütçesinde ise gelirlerin yine 445,7 milyar Euro olacağı hesaplanırken, harcamaların 16,6 milyar Euro’luk yeni borçla finanse edilmesi planlanıyor.

Planlanan yeni borcun geçen yıla göre 30 milyar Euro az olması dikkati çekiyor.

‘TÜM SORUNLARI KAMU PARASIYLA ÇÖZEMEYİZ’

Lindner, mecliste bütçenin sunumunda, Almanya’nın 2024 yılı bütçesinin maliye politikasında ihtiyaç duyulan normalleşmeye yönelik sadece bir ilk adım olduğunu vurgulayarak, “Yeni harcama gerçeklerimizi kabul etmemiz gerekiyor. Tüm sorunları kamu parasıyla çözemeyiz” dedi.

Enflasyona karşı faizlerin artırılmasının ardından ülkenin hızla artan borç faizi harcamalarına dikkati çeken Lindner, gelecek yıl sadece faiz ödemelerinin kamuya 37 milyar Euro’ya mal olacağını bildirdi.

Lindner, “Bütçedeki faiz giderleri şu anda Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın bütçesinden iki kat daha fazla. Yeni büyük borçları karşılayamayız” değerlendirmesinde bulundu. Lindner, Almanya’nın bütçe açığını anayasal olarak ekonomik üretiminin yüzde 0,35’i ile sınırlayan borç frenine geri dönmeyi planlıyor.

Almanya anayasadaki borç frenini Covid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini hafifletmek için 2020-2022 yılları arasında askıya almıştı. Bu da federal hükümetin ekonomide kurtarma ve toparlanma önlemlerini finanse etmesine sağlamıştı.

TOPLAM 3,5 MİLYAR EURO TASARRUF PLANI

Yeni bütçe, savunma hariç, tüm bakanlıkların 2024'te toplamda 3,5 milyar Euro tasarruf yapmasını planlıyor.

İstihdam ve sosyal harcamalar için bütçe 166,2 milyar Euro’dan 171,6 milyara çıkarılırken, ülkenin savunma bütçesinin 1,7 milyar Euro artarak 51,8 milyar Euro seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası verilerine göre, Maastricht kriterleri uyarınca tanımlanan genel kamu borcu, 2022'de 71 milyar Euro artarak yaklaşık 2,57 trilyon Euro seviyesine yükseldi.

Kamu borcunun nominal gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı da yıllık bazda 2,9 puanlık azalışla yüzde 69,3ten 66,4'e indi. (AA)

İlginizi Çekebilir Almanya'nın ihracatı küresel ekonomideki durgunlukla geriliyor