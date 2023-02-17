Almanya ve Avusturya’dan olası bir doğalgaz sorununa karşı iş birliği

Almanya ve Avusturya, gelecekte doğalgazda bir kriz durumunda büyük gaz depolama tesislerinin ortak kullanımını için anlaşma imzaladı.

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Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avusturya ile Haidach ve 7 doğalgaz depolama tesislerinin kullanımı ve doldurulmasında ortak sorumluluk üstlenmek için bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, yeni anlaşmanın, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Avusturya İklim Koruma Bakanı Leonore Gewessler tarafından bugün Viyana’da imzalandığı ifade edildi.

SORUMLULUK PAYLAŞILACAK

Anlaşma ile iki ülke, “enerji yönlendirmesi veya gaz kıtlığı durumunda bile” gaz depolama tesislerinindeki gaza erişim konusunda birbirlerine güvence verdi. Söz konusu doğalgaz depolama tesislerinde hedeflenen dolum miktarlarının sorumluluğu da gelecekte iki komşu ülke arasında paylaşılacak.

Avusturya Salzburg yakınlarındaki Haidach kasabasında bir yeraltı doğalgaz deposu ve anlaşmadaki diğer 7 doğalgaz depolama tesislerinde 5 milyar metreküpe kadar doğalgaz depolanabiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı öncesi söz konusu tesisler Rus enerji şirketi Gazprom tarafından kullanılıyordu. (AA)

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