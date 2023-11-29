Almanya’da enflasyon yüzde 2,3’e geriledi
Almanya'da ekimde yüzde 3 olan yıllık tüketici enflasyonu kasımda yüzde 2,3'e geriledi. Bu oran, Haziran 2021 sonrasındaki en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.
Almanya’da enflasyondaki düşüş kasım ayında beklentiyi aştı. Ülkede ekim ayında yüzde 3,0 olan yıllık tüketici enflasyonu, kasımda yüzde 2,3’e geriledi.
Enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle enflasyon, Haziran 2021 sonrası dönemin dibini gördü.
Reuters anketinde ekonomistlerin kasım ayı için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,6 olmuştu.
Enerji fiyatları yıllık bazda kasımda yüzde 4,5 oranında düştü.
Almanya’da gıda enflasyonu ekim ayındaki yüzde 6,1 seviyesinden kasımda yüzde 5,5’e geriledi.
Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise ekimdeki yüzde 4,3 seviyesinden kasımda yüzde 3,8’e geriledi.
Aralıkta baz etkisiyle manşet enflasyonun tekrar yükselişe geçmesi ancak yeni yıl başında tekrar düşmesi bekleniyor.
Reuters anketine göre, Euro Bölgesi enflasyonunun da ekimdeki yüzde 2,9’luk seviyesinden kasımda yüzde 2,7’ye gerilemesi bekleniyor.