Almanya’da yatırımcı güveni beklentinin üstünde
Almanya'da yatırımcıların ekonomik görünüme ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi kasımda 9,8 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Alman yatırımcıların Avrupa’nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi kasım ayında 9,8 seviyesine yükseldi ve beklentilerin üzerinde açıklandı.
Reuters anketine katılan ekonomistler verinin 5 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyorlardı.
ZEW eğilim endeksi ekimde -1.1 seviyesinde açıklanmıştı.
Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin ayrı bir gösterge de -79.9 seviyesinden -79.8 seviyesine yükseldi.
Reuters anketine katılan ekonomistler bu verinin -76.9 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. (REUTERS)