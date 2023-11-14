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Almanya’da yatırımcı güveni beklentinin üstünde

Almanya'da yatırımcıların ekonomik görünüme ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi kasımda 9,8 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Yayınlanma: 13:29 - 14 Kasım 2023 Güncellenme:
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Almanya’da yatırımcı güveni beklentinin üstünde

Alman yatırımcıların Avrupa’nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi kasım ayında 9,8 seviyesine yükseldi ve beklentilerin üzerinde açıklandı.​​

Reuters anketine katılan ekonomistler verinin ​​​​​​​​​​​5 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

ZEW eğilim endeksi ekimde -1.1​ seviyesinde açıklanmıştı.​​​​​​​​​​​

Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin ayrı bir gösterge de -79.9 seviyesinden -79.8 seviyesine yükseldi.​​​​​​​

Reuters anketine katılan ekonomistler bu verinin -76.9 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. (REUTERS)

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