Amazon çalışanları yılın en yoğun gününde greve hazırlanıyor

E-ticaret sektörü için yılın en yoğun günü olan "Kara Cuma'da" Amazon çalışanları Avrupa'da greve hazırlanıyor.

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ABD’li e-ticaret devi Amazon’un Avrupa’daki çalışanları ve aktivistler, yılın en yoğun alışveriş günlerinden biri olan Kara Cuma’da (Black Friday) Amazon’un depolama ve paketleme merkezlerinde protesto gösterileri düzenlemeyi planlıyor.

ABD’de Şükran Günü tatilinin ertesi günü olan Kara Cuma’da birçok perakendeci satışları artırmak için fiyatları düştüğü gün olarak adlandırılıyor.

Başlangıçta ABD’deki büyük mağazalarda kalabalık kitlelerin kuyruk oluşturduğu Kara Cuma, bu yıl 17 Kasım’dan 27 Kasım’a kadar on günlük tatil indirimlerinin reklamını yapan Amazon etkisiyle giderek çevrimiçi ve global hale geldi.

ALMAN SENDİKADAN GREV AÇIKLAMASI

Almanya’daki işçi sendikası Verdi, Amazon’un 2022’deki satışlarına göre en büyük ikinci pazarı olan Almanya’da Bad Hersfeld, Dortmund, Koblenz, Leipzig ve Rheinberg’deki beş depolama ve paketleme merkezinde çalışan işçilerin toplu ücret anlaşması talebiyle dün gece yarısından itibaren 24 saat süreyle greve gideceğini açıkladı.

Almanya’daki Amazon sözcüsü, işçilere adil ücret ödendiğini, başlangıç maaşının saatte 14 eurodan (15.27 dolar) fazla olduğunu ve ek avantajlara sahip olduklarını belirterek, Kara Cuma siparişlerinin teslimatlarının güvenilir bir şekilde ve zamanında yapılacağını belirtti.

İNGİLTERE’DE 1000 İŞÇİ İŞ BIRAKIYOR

İngiltere’de ise GMB sendikasına göre Amazon’un Coventry kentindeki deposunda çalışan 1000’den fazla işçi, uzun süredir devam eden ücret anlaşmazlığı sebebiyle bugün greve gidecek. Amazon’un İngiltere sözcüsü de grevin herhangi bir aksamaya neden olmayacağını ifade etti.

Birçok Amazon müşterisi siparişlerini almak için tren istasyonlarında, süpermarket otoparklarında ve sokak köşelerinde bulunan kilitli dolapları kullanıyor.

Fransa’da ise küreselleşme karşıtı Attac örgütü, aktivistlerini bu dolaplara poster ve bant yapıştırmaya ve böylece teslimat görevlilerinin ve müşterilerin dolapları açmasını engellemeye teşvik ediyor.

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