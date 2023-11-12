Arjantin ekonomisine Taylor Swift dopingi

Ünlü pop yıldızı Taylor Swift, zor durumdaki Arjantin ekonomisine doping oldu. Süperstarın konseri başkanlık seçimlerinden sadece iki hafta önce Arjantin ekonomisine büyük döviz girişi sağladı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li pop yıldızı Taylor Swift’in konserleri Arjantin ekonomisine doping etkisi yapıyor. Pop yıldızının Buenos Aires’teki konserleri, ülkenin resesyonda olduğu bir dönemde turizm gelirlerini artırmaya yardımcı oluyor.

Swift’in konserlerine komşu ülkelerden de hayranlar akın ediyor. Ekonomistler, pop divasının ziyaretinin gerçek etkisinin serbest düşüşte olan bir ekonomide ölçülmesinin imkansız olduğunu söylüyor.

EKONOMİYE SWIFT DOPİNGİ

Ancak milyarder sanatçının başkanlık seçimlerinden sadece iki hafta önce Arjantin ekonomisine yeni bir canlılık getirdiği açık.

Bloomberg Economics’e göre Taylor Swift’in 53 ABD konseri ülkenin GSYH’sine en az 4,3 milyar dolar ekledi. ABD Merkez Bankası (Fed) Swift’in konserlerinin Philadelphia gibi şehirlerde turizm gelirlerini artırdığını da açıklamıştı.

Meksika’da ise ünlü sanatçının konserlerine toplam 180 bin kişi katıldı ve sadece konserler dört gecede 61,5 milyon dolarlık bir ekonomik etki yarattı.

Arjantin ise Swift’in Kasım 2024’te sona erecek olan Eras Turnesi sırasında ziyaret ettiği 20 ülkeden biri.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Arjantin’in resesyona girdiğini söylüyor ve bu yıl ülke ekonomisinde yüzde 2,5’lik bir düşüş öngörüyor. Enflasyon da Latin Amerika ülkesi için büyük bir endişe kaynağı. BBVA Research’ün ekim ayı tahminine göre, ülkede enflasyonun 2023 sonuna kadar yüzde 200’ün üstünde olması öngörülüyor.

Ülkedeki enflasyonist sarmal, tarihi bütçe açığı ve hızla artan para arzı ile devam eden dış borç müzakereleri gibi önemli makroekonomik dengesizlikleri maskeliyor. BBVA kısa süre önce Arjantin’in bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 2,8 olacağını tahmin etti.

EKONOMİ ÜZERİNDE ETKİ YARATACAK

El Pais gazetesindeki habere göre, Taylor Swift’in Arjantin ziyareti ekonomi üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Şili gibi komşu ülkelerden gelen Swift hayranları Buenos Aires’teki konserlere akın ediyor.

Ekonomistler, pop divasının ziyaretinin gerçek etkisinin serbest düşüşte olan bir ekonomide ölçülmesinin imkansız olduğunu söylüyor. Uluslararası bir danışmanlık firmasından bir ekonomist “Herhangi bir tahmin tamamen spekülasyon olur. Tüm belirsizliği ve kayıt dışılığı ile bu ekonomik bağlamda kesin bir açıklama yapmak imkansız” dedi.

Airbnb, Buenos Aires’te 20 bin kısa dönemli kiralık ev listelerken Swift’in konser vereceği kentin kuzey bölgesinde bu evleri bulmak artık çok zor. Bu evlerin bazılarının geceliği 200 doların üzerinde, yani ortalama ücretin yaklaşık 12 katı.

Oteller de talebin normalin çok üzerinde olduğunu söylüyor. Arjantin Oteller Birliği’nden yapılan açıklamada, “Buenos Aires’teki oteller tamamen dolu” denildi. Öte yandan kentte t-shirtler, hediyelik eşyalar ve taklit ürünlerden oluşan ciddi bir ekonomi de oluştu.

SEÇİM YAKLAŞIYOR

Swift’in verdiği konserden sonra ise son siyasi tartışmalar ve ülkenin devam eden ekonomik sıkıntıları tekrar ana gündem olacak.

Başkan adayı Sergio Massa, sosyal refah programları ve nüfusun büyük bir kısmı için gıdada KDV ve gelir vergisi gibi belirli vergilerin askıya alınması üzerine odaklanıyor.

Sağcı aday Milei ise daha önce ekonomiyi dolarize etme vaatlerinden neden uzaklaştığını açıklaması ve alternatif öneriler sunması gerekecek.