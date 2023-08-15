Arjantin’de sürpriz seçim sonucu piyasaları sarstı: Peso yine devalüe edildi

Arjantin'de sağcı aday Javier Milei'nin ön seçimlerde birinci olmasıyla birlikte piyasalar sarsıldı. Seçim sonuçlarının ardından faizleri artırma ve pesoyu devalüe etme kararı alındı.

Sozcu.com.tr

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Arjantin’de ön seçimlerde yaşanan şok sonuçların ardından piyasalar alt üst oldu. Arjantin Merkez Bankası pesoyu bir kez daha devalüe etme kararı aldı.

Merkez Bankası'nı kapatma sözü veren ve para birimi olarak ABD doları kullanacaklarını söyleyen politikacı Javier Milei'nin hafta sonu ön seçimde birinci olmasının ardından dün varlıklarının serbest düşüşe geçmesi sonrası piyasaları rahatlatmak amacıyla sert önlemler alındı.

SERT ÖNLEMLER ALINDI

Arjantin pesosu paralel piyasalarda toparlanmadan önce yüzde 14 değer kaybederek rekor düşük seviyeleri görmüştü. Ülkede enflasyon da yüzde 115 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalardaki hareketin ardından cuma günü 287 olan dolar/peso kuru 350’ye kadar çekildi. Merkez Bankası’nın ayrıca politika faizini mevcut yüzde 97’den yüzde 118’e yükselteceği öğrenildi. Öte yandan Arjantin Merkez Bankası da döviz piyasasında pesoyu desteklemek için rezervleri tüketmeye devam etti.

ARJANTİN YİNE IMF KAPISINDA

Arjantin’de üst düzey bir hükümet yetkilisi, ülkenin Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) bu ayın sonunda yapılması planlanan bir ödemeyi belirsiz bir miktarda artırmasını isteme niyetinde olduğunu söyledi.

IMF, aynı zamanda 22 Ekim seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olan Ekonomi Bakanı Sergio Massa’nın aracılık ettiği yeniden finansman anlaşmasının bir parçası olarak Arjantin’e yılın geri kalanında 10,8 milyar dolara kadar kredi vermeyi kabul etti. 7,5 milyar dolarlık ilk ödemenin ağustos ayı sonuna kadar yapılması bekleniyor.

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