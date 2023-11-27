Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için 15 bin lira detayı…

Asgari ücret için temmuz ayında yapılan yüzde 34 oranındaki zammın yüzde 30’luk kısmının dört aylık enflasyonla birlikte adeta buhar olurken, milyonlarca çalışan 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak merak ediyor. Altı aylık enflasyon rakamları baz alındığında asgari ücret pazarlığının en az 15 bin 700 liradan başlaması bekleniyor, yaklaşan seçimin etkisiyle 17 bin liraya çıkabileceği belirtiliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hükümet yetkileri, işveren kesimi ve işçi kesiminin bir araya gelmesiyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında ilk toplantısını yapacak. Hükümet tarafından gelen “beklenen enflasyona göre zam” ve “tek zam” açıklamaları asgari ücret zammı için bekleyen çalışanları kaygılandırırken, asgari ücret için pazarlıkların başlaması beklenen ücret belirginleşti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Temmuzdan bu yana geçen 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 29.4 gerçekleşti. Kasım ayı enflasyonu yüzde 3 civarında açıklanırsa aralık ayı için de benzer bir rakam tahmini yapılarak 6 aylık enflasyon için en az yüzde 37.3 rakamı gündeme gelecek. Bu da sadece enflasyon hesabıyla bile kaybın telafisi için yeni yılda asgari ücretin en az 15 bin 700 liraya çıkarılması gerektiği anlamına geliyor. Dolayısıyla masada enflasyon hesabı dikkate alınacağı için asgari ücret pazarlığının en az 15 bin 700 liradan başlaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN SEÇİM SÜRPRİZİ GELEBİLİR

Asgari ücret her ne kadar pazarlık masasında görüşülse de son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor. Erdoğan, en son genel seçimlerin hemen öncesinde yapılan kamu işçilerinin toplu sözleşme zammını seçim nedeniyle yükseltmiş, ardından da memurlara aynı sözü vermişti. Şimdi de asgari ücret görüşmeleri yerel seçimlerin hemen öncesinde yapılacağı için masada işçi tarafının büyük avantaj yakaladığı, zam oranının yüzde 50 civarında belirlenmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor. Bu zammın verilmesi halinde ise yeni asgari ücret 17 bin 103 TL olacak.

2024 YILINDA ASGARİ ÜCRET İÇİN TEK ZAM SİNYALİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in eylül ve ekim ayında yaptığı açıklamalarda, yüksek enflasyonun bir nedeni olarak yüksek ücret zamlarına işaret etmesi ve ücretlerde geçmiş enflasyona değil beklenen enflasyona göre zam yapılması gerektiğini söylemesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin asgari ücretle ilgili sorusuna Işıkhan, “Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.” yanıtını verdi.

BEKLENEN ENFLASYON NE KADAR?

Merkez Bankası (TCMB), enflasyon beklentisini, 2023 sonu için yüzde 65, 2024 sonu için yüzde 36 olarak açıklamıştı. OVP'de de 2023 sonu için yüzde 65'lik, 2024 sonu için yüzde 33'lük enflasyon beklentisi yer almıştı.

TCMB'nin beklentileri, Mayıs 2024'te manşet enflasyonun yüzde 75 ile zirveyi görmesi ve yılın ilk altı ayında birikimli enflasyonun yaklaşık yüzde 24 olacağı yönünde.

2024 ortasında ara zam olmadığı durumda, asgari ücretim satın alma gücünde ciddi bir erime olacak.

ASGRİ ÜCRETE YAPILAN ZAM ERİDİ

Çalışma ekonomisi profesörü Aziz Çelik, asgari ücretle ilgili tartışmaları sozcu.com.tr'ye değerlendirdi.

Asgari ücrete temmuz ayında gelen yüzde 34'lük zammın yüzde 30'luk kısmının dört aylık enflasyonla birlikte silindiğine dikkat çeken Çelik, emekli ve memur aylıklarında geçmiş enflasyona göre zam yapılırken asgari ücrette beklenen enflasyonun dikkate alınmasının mümkün olamayacağını vurguladı.

Asgari ücrette geçmiş enflasyonu, ekonomik büyümeyi ve geçim şartlarını dikkate alan bir düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Çelik, resmi enflasyonun ücretlerdeki kaybı tam olarak yansıtmadığına da işaret etti.