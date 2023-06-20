Yeni asgari ücretle birlikte hangi kalemler değişti?

Asgari ücrete ara zam yapılması sonrasında pek çok kalemde değişiklik yaşandı. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, GSS primi asgari ücretteki artışla birlikte değişti. İşte bu kalemlerdeki yeni ücretler...

Sozcu.com.tr

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Asgari ücrete gelen ara zam pek çok kalemde de değişiklik yarattı. Asgari ücret net 11 bin 402 TL, brüt 13 bin 414 TL oldu.

Bununla birlikte, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası (GSS) primleri de değişti.

İşte kalem kalem ücretlerde yaşanan artışlar:

İŞSİZLİK MAAŞI

Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40’ından az olamazken, yüzde 80'ini geçemiyor.

Buna göre, en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 TL en yüksek işsizlik maaşı 10 bin 731 TL oldu.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyordu.

Yeni asgari ücret zammından sonra en düşük yüzde 40-69 oranında engelliler için aylık 2 bin 328 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 3 bin 496 TL oldu.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32’sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor.

2023’ün ilk yarısında bu rakam en düşük 106,75 TL, en yüksek 800,62 TL olarak uygulanıyordu.

Yeni zamla birlikte bu rakam en düşük 143 TL, en yüksek 1070 TL oldu.

RAPOR ÜCRETLERİ

Asgari ücretliler 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 223,5 lira, yatarak tedavide de 167,68 lira günlük rapor parası alıyordu.

Yeni zamla birlikte ayakta tedavide ücret günlük 299,49 TL, yatarak tedavide 224,69 TL oldu.

STAJYER MAAŞLARI

Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30’undan az olmamak üzere ücret alıyor.

Böylece stajyer ücretleri yeni zamla birlikte 2 bin 552,04 TL’den 3 bin 420 TL’ye çıktı.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı 2023’ün ilk döneminde 2 bin 604 TL olarak uygulandı. Yeni zamla birlikte 65 yaş aylığı 3 bin 489 TL oldu.

GSS

SGK, 2023’ün ilk yarısında GSS primini aylık 300,24 TL olarak uyguluyordu.

Yeni zamla birlikte aylık GSS primi 402 TL oldu.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32'si kadar prim ödenebiliyor.

2023’ün ilk yarısında en düşük prim tutarı 3 bin 202 TL, en yüksek prim ise 24 bin 19 TL olarak uygulanıyordu.

Zamla birlikte en düşük prim tutarı 4 bin 292 TL, en yüksek prim ise 32 bin 193 TL oldu.

SGK TABAN VE TAVAN PRİMLERİ

2023’ün ilk yarısında prime esas kazançta taban 10 bin 8 TL, üst sınır 75 bin 60 TL düzeyindeydi.

Zamla birlikte prime esas kazançta taban 13 bin 410 TL’ye, üst sınır 100 bin 580 TL’ye yükseldi.

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