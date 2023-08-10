Atatürk dizisi kararıyla tepki çekmişti: Disney’den sert abone kaybı

Atatürk dizisini yayınlamama kararıyla Türkiye'de büyük tepki çeken Disney'in küresel abone kayıpları son üç ayda devam etti ve Disney+ aboneleri son çeyrekte yüzde 7,4 düştü.

Sozcu.com.tr

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Atatürk dizisini kaldırma kararıyla Türkiye’de tepki çeken ve tartışmaların odağına yerleşen yayıncılık devi Disney, son çeyreğe ilişkin gelir raporunu bugün açıkladı.

Şirketin bilançosunda gelir kayıplarının devam ettiği görüldü. Şirketin geçen yıl 1 milyar doları aşan akış kayıpları 512 milyon dolara geriledi.

ABONE SAYISINDA SERT DÜŞÜŞ

Çevrimiçi yayıncılık platformu Disney+ abone sayısı ise analistlerin tahmin ettiği 154,8 milyon rakamının altında kaldı. Şirket en son çeyrekte yüzde 7,4 düşüşle 146,1 milyon abone bildirdi. Böylece platformun ikinci çeyrekte 11 milyon üye kaybettiği görüldü.

Abone kayıplarının çoğu, şirketin Hindistan Premier Ligi kriket maçlarının haklarını kaybetmesinin ardından geldi. Şirketin buradaki kullanıcı sayısında yüzde 24’lük düşüş görüldü.

Azalan kullanıcılar ve düşen gelirle karşı karşıya kalan şirket, ekim ayında reklamsız servisinin fiyatını artıracağını ve rakibi Netflix’in yaptığı gibi şifre paylaşımını kısıtlayacağını duyurdu.

TÜRKİYE’DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus’a karşı Türkiye pazarında boykot çağrıları başlamış, binlerce kişi üyeliğini iptal etmişti.

Geçen yıl sosyal medya üzerinden Atatürk ile ilgili bir dizinin yayınlanacağını ve başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer alacağını açıklayan Disney+ geçtiğimiz günlerde dizinin iki film olarak televizyonlarda ve Türkiye'deki sinemalarda yayınlanacağını duyurmuştu.

Fox kanalında yayınlanacak “yeni filmin” ilk bölümünün 29 Ekim'de yayınlanacağı, 3 Kasım ve 22 Aralık'ta da ikinci filmin yayınlanacağı açıklandı. 2024 yılının yaz ayında ise her iki filmin de yeniden televizyonlarda yayınlanacağı duyuruldu.

Kararın ardından şirket Türk kullanıcıların tepkisini üstüne çekerken binlerce kişinin aboneliğini iptal ettiği görüldü.

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