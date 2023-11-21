AVM’lerde yabancı yatırımlar eridi

AVM’lerde kiraların dövizden TL’ye dönmesi yabancı yatırımcıların pazardan çıkışını hızandırdı. AYD Başkanı Nuri Şapkacı, yeni yatırımlara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Sayime BAŞÇI

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Standart boyut

Yüksek yatırım maliyetleri ve kira sözleşmelerindeki uygulamalar nedeniyle yavaşladığı belirtilen alışveriş merkezi yatırımlarında yabancı sermayenin payı da eridi. Yabancı perakende markalarının bir dönem art arda çıkış yaptığı sektörde en önemli sorunun kiralama alanındaki hukuki sıkıntılar olduğunu kaydeden Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD)Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, “50 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip sektörümüz 2.1 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Son zamanlarda yabancı yatırım oranımız toplam portföy içinde yüzde 30'lardan yüzde 18'lere indi. 2018'de kiralar dövizden TL'ye döndükten sonraki yabancı yatırımcı payı bu. Toplam 50 milyar dolar içinde 8 milyar dolara indi” diye konuştu.

HUKUKİ DÜZENLEME ŞART

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada sektörde yeni yatırımlara ihtiyaç olduğunun görüldüğünü ve burada uluslararası normların, standartların yakalanmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Şapkacı, şöyle devam etti: “Biz ülkemizin ticari gayrimenkuller için büyük bir potansiyel barındırdığına ve sözleşme serbestisiyle yatırımların artacağına inanıyoruz. Uluslararası normları Türkiye'ye getirdiğimiz, uyguladığımız takdirde önemli yatırımları Türkiye'ye çekeceğimizi düşünüyorum. Enflasyonun yukarıda olduğu dönemlerde yatırımcıların karar vermesi zorlaşır. Enflasyon başını eğdi. Yavaş yavaş aşağı indikten sonra Türkiye'ye yatırımların yapılmaması için hiçbir sebep yok.” FİBA CB CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman da en önemli konulardan birinin yabancı yatırım olduğunu belirterek, “Yabancı yatırımı Türkiye'de tutmamız gerekiyor” dedi.

Cirolarda yüzde 103 artış:

Konuşmasında sektöre ilişkin bilgiler de veren AYD Başkanı Nuri Şapkacı, “Alışveriş merkezlerimiz, pandemi döneminin sıkıntılarını atlatmayı başarmış, kasım ayında hafif bir düşüş eğilimi olsa da 2023 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 103 oranında ciro artışı sağlamıştır. Ziyaretçi sayılarımız ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 12 oranında artarken adet bazında satışlarda da önemli artışlar vardır” dedi.