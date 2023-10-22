Avrupa Komisyonu yeni doğalgaz kararı için çalışıyor

Avrupa Komisyonu, doğalgaz fiyatlarındaki artışları önlemek için aldığı tavan fiyat uygulamasını uzatmayı değerlendiriyor. Uygulama, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Baltık boru hattına yönelik sabotajların gaz fiyatlarını yeniden yükseltebileceği endişesiyle hayata geçiriliyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz yıl doğalgaz fiyatlarındaki artış için önlem olarak aldığı tavan fiyat uygulamasını uzatma kararı almak istiyor.

Tavan fiyat uygulamasının sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de işlem gören vadeli gaz kontratının 3 iş günü boyunca 180 Euro’yu aşması ve aynı dönemde Avrupa’da sıvılaştırılmış doğalgazın megavatsaat fiyatının küresel piyasaların 35 euro üzerine çıkması durumunda yürürlüğe girmesi planlanmıştı.

ACİL DURUMLAR OLUŞABİLİR

Brüksel, Orta Doğu’daki çatışmaların ve Baltık boru hattına yönelik sabotajların bu kış fiyatları yeniden yükseltebileceği endişesiyle şubatta uygulamaya konulan acil durum gaz fiyat sınırlamasının uzatılıp uzatılmayacağını değerlendiriyor.

Avrupa Komisyonu, AB’nin 27 üye ülkesinden diplomatlara yapılan ve Financial Times tarafından görülen bir sunuma göre, önlemin yürürlüğe girmesinden bu yana olumsuz etkilere dair hiçbir belirti olmadığını ve gaz fiyatlarının şu anda geçen yıla göre neredeyse yüzde 90 daha düşük olduğunu söyledi.

Üst sınır, üye ülkeler arasında haftalarca süren gergin tartışmaların ardından uygulamaya konmuş, Almanya ve Avusturya başlangıçta bunun piyasaları bozacağı ve arz sıkıntısını arttıracağı gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Ancak komisyonun sunumunda, üst sınırın AB’ye gaz ithalatını etkilemediği belirtildi.

SABOTAJLARDAN ETKİLENEBİLİR

Üst düzey AB diplomatları ve yetkilileri, enerji fiyatlarındaki düşüşe ve AB gaz depolarının rekor seviyelere ulaşmasına rağmen, bu kış arzın İsrail-Filistin savaşı ve gaz altyapısına yönelik olası sabotaj eylemlerinden etkilenebileceğini söyledi.

2022’de Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa’ya gaz sevkiyatını kesmesiyle ortaya çıkan enerji krizinin zirvesinde fiyatlar MwH başına 300 Euro’nun (1000 metreküp başına 3384 dolar) üzerine çıkmıştı ancak bu durum uzun sürmemişti. Üye ülkeler, fiyatların üç gün üst üste megavat saat başına 180 Euro’ya ulaşması halinde tavan fiyatın yürürlüğe girmesi konusunda anlaştı.