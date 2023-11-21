Avrupa’nın kalbinde Ar-Ge merkezi

Sabancı Holding, yurt dışındaki ikinci Ar-Ge merkezini Almanya'da hayata geçirdi. Çimsa ve Kordsa’nın ortaklığında Münih’te kapılarını açan Sabancı Teknoloji Merkezi, holdingin Ar-Ge, teknoloji ve sürdürülebilir ürün geliştirme yetkinliğini uluslararası alana taşımayı hedefliyor.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Sabancı Holding, topluluk şirketlerinden Çimsa ve Kordsa'nın ortaklığında Almanya'da Sabancı Teknoloji Merkezi'ni hayata geçirdi. Münih'te kapılarını açan Sabancı Teknoloji Merkezi, holdingin Ar-Ge, teknoloji ve sürdürülebilir ürün geliştirme yetkinliğini uluslararası alana taşımayı amaçlıyor. Münih Teknik Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alan merkez, üniversite-sanayi işbirliği alanında Avrupa'nın önde gelen platformlarından biri olmayı hedefliyor.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Üniversite-sanayi işbirliklerinin önemine dikkat çeken Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, “Sabancı Üniversitesi bu noktada, Sabancı'yı diğer topluluklardan ayıran temel faktör. Bu alandaki çalışmalarımızın en somut örneği de Sabancı Üniversitesi-Kordsa işbirliğiyle hayata geçirilen ve kompozit alanında Avrupa'nın sayılı üniversite-sanayi işbirliklerinden biri olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezimiz” dedi.

Alper, “Bugüne kadar yapı malzemeleri ve sanayi gruplarımız bünyesinde yurt içinde 6, yurt dışında ise 1 olmak üzere toplam 7 Ar-Ge ve teknoloji merkezimiz vardı. Sabancı Technology Center ile birlikte bu sayıyı 8'e yükseltiyoruz ve Avrupa'daki ilk merkezimizi hayata geçiriyoruz” diye konuştu. Çimsa ve Kordsa'nın Türkiye'deki fabrikalarında üretilecek ürünlerin, Sabancı Teknoloji Merkezi aracılığıyla Avrupa pazarına sunulacağını söyleyen Alper, bunun Türkiye'nin katma değerli ihracat seferberliğinin itici güçlerinden biri olacağını ifade etti.

3 saatte kuruyan beton

Sabancı Teknoloji Merkezi'nde, holding bünyesindeki Çimsa'nın Mersin'deki Ar-Ge merkezi Formülhane'de üretilen ve normal betonların aksine sadece 3 saatte 25 MP'lık dayanıma gücüne ulaşan Flycrete ürünü tanıtıldı.

Ürünün bölgedeki havaalanı pistleri ve sanayi tesisleri için hazır hale getirildiği belirtilirken bu ürünler, Münih'teki teknoloji merkezi üzerinden Avrupa pazarına ihraç edilecek.