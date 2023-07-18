Başkanlık uçuracaktı cepteki para uçtu

Türkiye, başkanlık sistemi ile Cumhurbaşkanı’nın deyimiyle ‘Take Off’a geçip, uçacaktı Ancak 5 yılda vatandaşın cebindeki para uçtu, TL değer kaybında rekorlar kırdı.

Deniz AYHAN

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Türkiye'nin 2018 yılında geçtiği başkanlık sisteminin ülke ekonomisini uçuracağı belirtilmişti ancak ekonomi daha da kötüye gitti. Vatandaşın cebindeki para eridi. 2018 yılında bir dolar 4 lira 53 kuruştu, bugün ise 26 TL'yi geçti. Harç ve vergilerde de büyük artışlara gidildi. Vatandaşın aldığı maaş ve ücretler erirken, vergi yükü daha da katlandı. Bir yıllık pasaport harcı 2018'de 193.5 TL iken, yaşanan zam yağmurunun ardından yüzde 681'lik artışla 1.512 TL'ye kadar çıktı. 3 yıldan fazla süreli pasaport harcı da 633 liradan 3.507 TL'ye ulaştı. Artış oranı ise yüzde 453.6 oldu.

Vatandaş için ortalama bir otomobile binmek de lüks haline geldi. 1300 cc ve altı araçlar için ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2018'de 743 lirayken, bu yıl 2.120 TL'ye yükseldi. 1301-1600 cc araçlar için 2018'de vergi tutarı 1.294 TL iken, şimdi 3.693 TL'yi buldu ve yüzde 185 artış oldu. Üstelik ek MTV de geldi. Benzinin litresi 2018'de 6.24 lirayken bugün 33.98 TL'ye yükseldi. Benzinde yüzde 444.5 fiyat artışı yaşandı. 2018'de B sınıfı ehliyete 477 TL harç ödenirken, söz konusu rakam yüzde 421.9'luk zam ile bu yıl 2.489.7 TL'ye çıktı.

SON KURUŞA GÖZ DİKTİLER

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Vatandaşın cebindeki son kuruşa da göz diktiler. AKP her deprem sonrası bu felaketlerden de rant sağlıyor. Marmara depremi sonrasında çıkarılan ve sonra da kalıcı hale getirilen Özel İletişim Vergisi (ÖİV) kapsamında 2000-2023 yılları arasında toplam 88 milyar lira toplandı. Bu paralar ne oldu, iktidar cevap vermiyor'' açıklamasını yaptı.

‘Vatandaş iyice yoksullaşacak sorunlar kronik hale gelecek'

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türk Lirası'nın 5 yılda yaşadığı değer kaybına dikkat çekerek, “2018'de 1 dolar 4 lira 53 kuruştu, şimdi 26 TL'nin üzerine çıktı. Beş yılda paramız pul oldu. Bu rakam bile iktidarın ekonomi politikasının çöktüğünün göstergesi ve acı fatura da vatandaşa kesiliyor. Yanlış ekonomik hesaplarla devletin kasasını boşaltan iktidar, şimdi zamlara yüklenip, milletin iliğine çöktü. Zam düzeni vatandaşı daha da yoksullaştıracak, sorunları kronik hale getirecek” diye konuştu.